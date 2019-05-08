سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس الوزراء العراقي بعد لقاء بومبيو: بغداد مكان لقاء لا صراع
قال الوزراء العراقي في أثناء لقائه وزير الخارجية الأمريكي في بغداد، الأربعاء، إن العراق مستمر في سياسته المتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع الجميع، بمن فيهم إيران، وإن بغداد "مكان لقاء لا صراع".
رئيس الوزراء العراقي بعد لقاء بومبيو: بغداد مكان لقاء لا صراع
أجرى بومبيو زيارة مفاجئة غير معلنة إلى العراق استمرت ساعات / Reuters
8 مايو 2019

أكّد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، استمرار بلاده في سياستها "المتوازنة"، مشدداً على أن بغداد "مكان لقاء لا صراع"، جاء ذلك في بيان صدر الأربعاء، عن مكتب عبد المهدي الإعلامي، عقب لقاء جمعه بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وأجرى بومبيو، الثلاثاء، زيارة مفاجئة غير معلنة إلى العراق استمرت ساعات، أعقبت مكالمتين هاتفيتين بينه وبين رئيس مجلس الوزراء العراقي السبت والإثنين الماضيين.

وقال البيان إنه "جرت مناقشة نتائج الجولة الأوروبية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، وكذلك زياراته المهمة إلى دول الجوار".

ونقل البيان عن عبد المهدي تأكيده أنّ "الولايات المتحدة الأمريكية شريك استراتيجي مهم للعراق"، مشيراً إلى أن بلاده "مستمرة في سياستها المتوازنة التي تبني جسور الصداقة والتعاون مع جميع الأصدقاء والجيران، ومنهم الجارة إيران".

وشدد على "رغبة العراق في تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة، ومع بقية دول الجوار والأصدقاء، في مختلف المجالات".

ولفت إلى أن العراق يبني علاقاته مع الجميع على أساس وضع مصالح العراق أولاً، والعمل على تعميق القواسم المشتركة دون التوقف عند الاختلافات.

ووفق عبد المهدي، فإن "العراق عاد للعب دوره الأساس في المنطقة، لتعود بغداد مكاناً يلتقي فيه الجميع، لا مكاناً للصراع والنزاع".

من جانبه، أعرب بومبيو عن "سعادته بجهود الحكومة العراقية والدور الذي تلعبه، ومساعيها في بسط الأمن وجذب الاستثمارات والخبرات الأجنبية، بما في ذلك العلاقات المميزة مع واشنطن".

وخلال الزيارة التقى بومبيو في بغداد رئيسي الدولة والوزراء العراقيين، ووزير الخارجية، وعدداً من المسؤولين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us