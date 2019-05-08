سياسة
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بوكو حرام تشرد وتفصل أكثر من نصف مليون طفل عن عائلاتهم في نيجيريا
تسببت هجمات جماعة بوكو حرام الإرهابية في نيجيريا في انفصال أكثر من نصف مليون طفل عن عائلاتهم بسبب الهجمات الإرهابية المستمرة التي تنفذها الجماعة إزاء النيجيريين والتي امتدت إلى تشاد والنيجر والكاميرون.
بوكو حرام تشرد وتفصل أكثر من نصف مليون طفل عن عائلاتهم في نيجيريا
أكثر من نصف مليون طفل فصلوا عن عائلاتهم بسبب هجمات بوكو حرام في نيجيريا / AP
8 مايو 2019

قال الرئيس النيجيري، محمد بخاري، إن الهجمات التي شنتها جماعة بوكو حرام الإرهابية في البلاد، تسببت في انفصال أكثر من مليون طفل عن عائلاتهم.

جاء ذلك في لقاء جمعه، الثلاثاء، برئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا غارسيس، في العاصمة النيجيرية، أبوجا.

وذكر الرئيس النيجيري أنه بسبب هجمات بوكو حرام الإرهابية فإن أكثر من مليون طفل لا يعرفون عائلاتهم، ولا يعرفون من أين أتوا.

وشدد على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لمساعدة نيجيريا في التغلب على الأزمات الإنسانية التي تسببت بها بوكو حرام الإرهابية، مشيراً إلى أن نحو 30 مليون شخص لجؤوا إلى نيجيريا بعد جفاف بحيرة تشاد.

"لقد تهدمت الجسور، والمدارس، والمستشفيات، والكنائس، والجوامع ومبان أخرى، وجميعها في حاجة إلى إعادة إعمار، وننتظر المساعدات الدولية كافة".

- الرئيس النيجيري محمد بخاري

وتعتبر بوكو حرام الإرهابية، جماعة نيجيرية مسلحة، تأسست في يناير/كانون الثاني 2002، وتدعي مطالبتها بتطبيق الشريعة الإسلامية في جميع ولايات نيجيريا، حتى الجنوبية منها، ذات الأغلبية المسيحية.

وتسببت أعمال العنف التي اندلعت نتيجة الهجمات المسلحة التي قامت بها بوكو حرام الإرهابية منذ عام 2009 بمقتل أكثر من 20 ألف شخص.

وبعد 2015 وصلت هجماتها إلى الدول المجاور لنيجيريا، مثل تشاد والنيجر والكاميرون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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