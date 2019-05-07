صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، بأن إيران توشك أن توقّع اتفاقاً بشأن بيع النفط مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

وأضاف ظريف في تصريح لوكالة الأنباء الروسية، أن إيران ستتمكن من تجاوز عقوبات الولايات المتحدة وستواصل عمليات بيع النفط، مشيراً إلى أن عديداً من الدول على استعدادا لشراء النفط.

وتستهدف عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على القطاع النفطي تصفير صادرات البلاد النفطية، وبدأ سريانها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران في مايو/أيار 2018.

وقبل العقوبات الأمريكية كانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، أما الآن فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وفي 2 مايو/أيار الجاري دخل قرار أمريكي حيز التنفيذ، يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لثماني دول منها تركيا والصين والهند.

وتقول الولايات المتحدة إن مبيعات النظام الإيراني من النفط تمثل 40% من إجمالي الدخل القومي، وكان يحصل على 50 مليار دولار من مبيعات النفط سنويّاً قبل سريان العقوبات، أما الآن فهي تحرمه من أكثر من 10 مليارات دولار.