سياسة
2 دقيقة قراءة
طهران بصدد توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بيع النفط
صرح وزير الخارجية الإيراني بأن إيران توشك أن توقّع اتفاقاً بشأن بيع النفط مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.
طهران بصدد توقيع اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأن بيع النفط
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف: إيران ستتمكن من تجاوز عقوبات الولايات المتحدة / AFP
7 مايو 2019

صرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، بأن إيران توشك أن توقّع اتفاقاً بشأن بيع النفط مع الاتحاد الأوروبي، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده.

وأضاف ظريف في تصريح لوكالة الأنباء الروسية، أن إيران ستتمكن من تجاوز عقوبات الولايات المتحدة وستواصل عمليات بيع النفط، مشيراً إلى أن عديداً من الدول على استعدادا لشراء النفط.

وتستهدف عقوبات الولايات المتحدة المفروضة على القطاع النفطي تصفير صادرات البلاد النفطية، وبدأ سريانها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران في مايو/أيار 2018.

وقبل العقوبات الأمريكية كانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط في أوبك، أما الآن فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.

وفي 2 مايو/أيار الجاري دخل قرار أمريكي حيز التنفيذ، يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لثماني دول منها تركيا والصين والهند.

وتقول الولايات المتحدة إن مبيعات النظام الإيراني من النفط تمثل 40% من إجمالي الدخل القومي، وكان يحصل على 50 مليار دولار من مبيعات النفط سنويّاً قبل سريان العقوبات، أما الآن فهي تحرمه من أكثر من 10 مليارات دولار.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us