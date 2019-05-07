سياسة
2 دقيقة قراءة
طهران تعلن تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن طهران عازمة على تقليص التزاماتها التي تعهدت بها عند إبرام الاتفاق النووي مع الدول الكبرى في 2015، موضحة أنها مع ذلك لا تعتزم الانسحاب الكامل من الاتفاق.
طهران تعلن تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي
من المنتظر أن يرسل الرئيس الإيراني رسالة إلى الدول المعنية لإبلاغهم بقرار بلاده تقليص التزاماتها وفقاً للاتفاق النووي
7 مايو 2019

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الإيرانية ستعلن "التزامات أقل"، في إطار الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، لمبعوثي الدول الخمس الموقعة على الاتفاق.

وأضافت وسائل الإعلام أن الرئيس حسن روحاني سيبعث إلى المبعوثين برسالة توضّح الأمر.

وتصاعدت التوترات عشية ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/أيار 2018.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إنه من المرجح أن تستأنف إيران، الأربعاء، أجزاء من برنامجها النووي المتوقف، لكنها لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق نفسه.

وأوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية أن إيران "ستعلن، الأربعاء، قرارها تقليص التزاماتها بموجب (الاتفاق النووي) بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد".

وأضافت أن وزارة الخارجية ستبلغ سفراء روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا القرار الجديد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us