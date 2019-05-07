قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الإيرانية ستعلن "التزامات أقل"، في إطار الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، لمبعوثي الدول الخمس الموقعة على الاتفاق.

وأضافت وسائل الإعلام أن الرئيس حسن روحاني سيبعث إلى المبعوثين برسالة توضّح الأمر.

وتصاعدت التوترات عشية ذكرى مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، في مايو/أيار 2018.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إنه من المرجح أن تستأنف إيران، الأربعاء، أجزاء من برنامجها النووي المتوقف، لكنها لا تعتزم الانسحاب من الاتفاق نفسه.

وأوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية أن إيران "ستعلن، الأربعاء، قرارها تقليص التزاماتها بموجب (الاتفاق النووي) بعد انسحاب الولايات المتحدة من جانب واحد".

وأضافت أن وزارة الخارجية ستبلغ سفراء روسيا والصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا القرار الجديد.