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السراج يلتقي ماكرون الأربعاء وسط توتر بين حكومة الوفاق الليبيبة وفرنسا، وطهران تعلن تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

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السراج يلتقي ماكرون وسط توتر بين حكومة الوفاق الليبيبة وفرنسا

ذكر مسؤول فرنسي أن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً فايز السراج سيلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، الأربعاء، في وقت تشعر فيه حكومة السراج بالاستياء مما تراه دعم باريس لخليفة حفتر. [رويترز]

وتأتي زيارة السراج في إطار جولة في أوروبا بدأها، الثلاثاء، بإيطاليا بهدف حثّ الدول الأوروبية على التحرك الفعّال لوضع حدّ للهجوم الذي بدأه خليفة حفتر على طرابلس في 4 أبريل/نيسان الماضي. [TRT عربي]

وتصاعدت حدة الصراع في ليبيا عقب إطلاق خليفة حفتر، في 4 أبريل/نيسان الماضي، عملية عسكرية بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، إلا أن العملية لم تثبت نجاحها حتى الآن. [TRT عربي]

طهران تعلن تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن انهيار الاتفاق النووي سيشكّل "خطراً على إيران والعالم"، وأضاف أن "بعد 60 يوماً ستخفض إيران مزيداً من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وستزيد من مستوى تخصيب اليورانيوم". [TRT عربي]

من جهته، أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، الأربعاء، وقف الحد من مخزون إيران من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب كما سبق وتعهدت بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي حد من برنامجها النووي. [TRT عربي]

وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية قد أعلنت، الثلاثاء، إن وزارة الخارجية الإيرانية ستعلن "التزامات أقل"، في إطار الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، لمبعوثي الدول الخمس الموقعة على الاتفاق. [TRT عربي]