سياسة
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آلاف الجزائريين يتظاهرون مجدداً في أول تظاهرة في رمضان
تجددت المظاهرات الشعبية في الشوارع الجزائرية، الثلاثاء، للمطالبة برحيل النظام ورموزه ومحاسبة الفاسدين، بالقرب من ساحة البريد المركزي في العاصمة الجزائرية مرددين شعارات "ارحلوا جميعاً".
آلاف الجزائريين يتظاهرون مجدداً في أول تظاهرة في رمضان
تجدد المظاهرات في العاصمة الجزائرية للمطالبة برحيل النظام ورموزه ومحاسبة الفاسدين / Reuters
7 مايو 2019

تَجمَّع آلاف الطلاب الجزائريين مع أساتذتهم، الثلاثاء، بوسط العاصمة الجزائرية في أول مظاهرة خلال شهر رمضان، للمطالبة برحيل النظام بكل رموزه ومحاسبة الفاسدين.

وبدأ التجمع بمئات الطلاب الذين خرجوا من الجامعة المركزية بالقرب من ساحة البريد المركزي، نقطة التقاء كل المتظاهرين منذ انطلاق الاحتجاجات في 22 فبراير/شباط، قبل أن يلتحق بهم آلاف من مختلف الجامعات.

وردد الطلبة شعارات "ارحلوا جميعاً" و"ماكنش انتخابات يا العصابات"، ردّاً على تمسُّك رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح ورئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح بانتخابات 4 من يوليو/تموز 2019، كما جاء في خطاب عشية أول يوم من شهر رمضان.

وجاءت تظاهرة الطلاب غداة اعتقال وسجن ثلاثة من أبرز وجوه نظام بوتفليقة المستقيل في 2 أبريل/نيسان، هم شقيق الرئيس ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة، ومسؤولا الاستخبارات سابقاً الفريق محمد مدين واللواء عثمان طرطاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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