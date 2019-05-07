سياسة
2 دقيقة قراءة
11 قتيلاً بقصف للنظام وحلفائه على مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا
أسفر قصف قوات النظام السوري وحلفائه لمنطقة خفض التصعيد عن مقتل 11 مدنيًّا شمالي سوريا، وتتواصل موجات النزوح باتجاه الحدود السورية التركية، حيث نزح عشرات الآلاف من النازحين خلال الأيام القليلة الماضية إلى مخيم أطمة ومحيطه.
11 قتيلاً بقصف للنظام وحلفائه على مناطق خفض التصعيد شمالي سوريا
استمرار قصف النظام لمناطق خفض التصعيد / AA
7 مايو 2019

قُتل 11 مدنياً في قصف للنظام السوري والقوات الموالية له، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأناضول، الثلاثاء، بأن القصف الجوي والمدفعي استهدف مدن اللطامنة، وكفرزيتا، وكفرنبودة، وقرى شهرناز، والشريعة، والزكاة، ودير سنبل، والسرماني، بريفَي حماه الشمالي والغربي.

كما استهدف القصف، مدينة كفرنبل، وبلدة كنصفرة، وقرى الهبيط، وأم نير، وحاص، ورأس العين، والأرينبة، ومرج الزهور، ومعرتحرمة، والبارة، وعابدين، بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى قريتي كفرناها وزهرة المدائن بريف حلب الغربي، وفق المصادر.

بدورها، أوضحت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)، أن مدنيين اثنين قُتلا في كل من مرج الزهور، ومعرتحرمة، وكفرزيتا، ومدنيّاً واحداً في كل من معرتحرمة، والبارة، وعابدين، والزكاة، ودير سنبل.

والإثنين، قُتل 8 مدنيين في القصف على عدة مدن وبلدات، ليبلغ مجموع قتلى قصف النظام وحلفائه في منطقة خفض التصعيد خلال الـ24 ساعة الماضية 19 مدنيّاً.

وقُتل ما لا يقل عن 82 مدنياً في القصف العنيف والمتواصل لقوات النظام وحلفائه خلال الأيام الخمسة الماضية، حسبما أفادت مصادر من الدفاع المدني لمراسل الأناضول.

ولفتت المصادر أن طواقم الدفاع المدني تواصل عمليات الإنقاذ ورفع الأنقاض التي خلّفها القصف، مما يجعل عدد القتلى مرشحاً للزيادة.

في السياق ذاته قال مرصد تعقب حركة الطيران، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الطائرات التي أغارت على مرج الزهور والبارة وكفرزيتا أقلعت من قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي البلاد.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us