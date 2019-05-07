أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء، تعيين والي إسطنبول رئيساً بالوكالة لبلدية كبرى مدن البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنّ قرار التعيين يأتي عقب إلغاء اللجنة العليا للانتخابات، نتائج انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول التي جرت في 31 مارس/آذار الماضي، بسبب شكوك حول صحتها.

وأوضحت أنّ يرلي قايا سيواصل عمله رئيساً للبلدية بالوكالة، إلى حين صدور نتائج انتخابات الإعادة المقررة في 23 يونيو/حزيران المقبل، وأشارت إلى أنّ التعيين الجديد يستند إلى المادة 49 من القانون 5393 الخاص بالبلديات.

وقررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين، إلغاء انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، وإعادة إجرائها في 23 يونيو/حزيران المقبل. وجاء قرار اللجنة استجابة للطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية.

وشهدت تركيا انتخابات محلية، في 31 مارس/آذار الماضي، أفرزت فوز العدالة والتنمية في عموم البلاد، غير أن المعارضة تصدرت على مستوى رئاسة بلديتي أنقرة وإسطنبول.