قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الثلاثاء، إن الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة يشكل "تهديداً" للاقتصاد العالمي، مبدية أسفها حيال "الشائعات والتغريدات" الأخيرة التي لن تسهل التوصل إلى اتفاق.

وقالت لاغارد للصحافيين في باريس "من الواضح اليوم أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يشكّل التهديد الذي يواجهه الاقتصاد العالمي".

وأضافت "تكوَّن لدينا انطباع بأن هذا التهديد يزول، وأن العلاقات تتحسن، ونتجه نحو اتفاق" بين واشنطن وبكين، وقالت "نأمل في أن يكون الوضع كذلك، لكن الشائعات والتغريدات غير مؤاتية تماماً" للتوصل إلى اتفاق.

ويستأنف الصينيون والأمريكيون مفاوضاتهم التجارية الصعبة، هذا الأسبوع، في واشنطن، وسيتوجه كبير المفاوضين الصينيين ليو هي، الخميس والجمعة، إلى العاصمة الأمريكية، كما أعلنت وزارة التجارة الصينية.