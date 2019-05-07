سياسة
1 دقيقة قراءة
النقد الدولي: خلاف واشنطن وبكين التجاري يهدد الاقتصاد العالمي
حذّرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، الثلاثاء، من أن يشكل الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة "تهديداً" للاقتصاد العالمي. يأتي ذلك قبل أيام من استئناف المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين.
النقد الدولي: خلاف واشنطن وبكين التجاري يهدد الاقتصاد العالمي
لاغارد: الشائعات والتغريدات غير مؤاتية تماماً للتوصل إلى اتفاق
7 مايو 2019

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، الثلاثاء، إن الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة يشكل "تهديداً" للاقتصاد العالمي، مبدية أسفها حيال "الشائعات والتغريدات" الأخيرة التي لن تسهل التوصل إلى اتفاق.

وقالت لاغارد للصحافيين في باريس "من الواضح اليوم أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يشكّل التهديد الذي يواجهه الاقتصاد العالمي".

وأضافت "تكوَّن لدينا انطباع بأن هذا التهديد يزول، وأن العلاقات تتحسن، ونتجه نحو اتفاق" بين واشنطن وبكين، وقالت "نأمل في أن يكون الوضع كذلك، لكن الشائعات والتغريدات غير مؤاتية تماماً" للتوصل إلى اتفاق.

ويستأنف الصينيون والأمريكيون مفاوضاتهم التجارية الصعبة، هذا الأسبوع، في واشنطن، وسيتوجه كبير المفاوضين الصينيين ليو هي، الخميس والجمعة، إلى العاصمة الأمريكية، كما أعلنت وزارة التجارة الصينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us