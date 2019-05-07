يبدأ رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج الثلاثاء، جولة على العواصم الأوروبية الرئيسية "لحشد الدعم ضد عدوان" خليفة حفتر، كما أعلنت وزارة الخارجية الليبية.

والتقى رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً على التوالي رئيس الحكومة الإيطالي جوزيبي كونتي، صباح الثلاثاء. وحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية من المقرر أن يلتقي السراج المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في برلين مساء الثلاثاء، ثم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء 8 مايو/أيار 2019 في باريس.

ومن المقرر أيضاً أن يزور السراج بريطانيا خلال جولته، ولم يعلن حتى الآن عن توقيت الزيارة، حسب البيان.

وتحمل زيارة السراج المقررة إلى باريس أهمية خاصة لحكومة الوفاق الوطني التي اتهمت فرنسا أكثر من مرة بأنها تدعم، سياسياً على الأقل، اللواء حفتر.

وتنفي السلطات الفرنسية ذلك، مؤكدةً معارضتها للعملية العسكرية والتزامها بحل سياسي برعاية الأمم المتحدة.

وتعيش ليبيا حالة فوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، وتجدد الصراع عقب إطلاق المشير حفتر في 4 أبريل/نيسان عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، أدت المواجهات والضربات إلى مقتل 432 شخصاً على الأقل، وإصابة 2029 ونزوح 55 ألفاً، بحسب الأمم المتحدة التي دعت أكثر من مرة لوقف الأعمال القتالية.