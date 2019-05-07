سياسة
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تحقيق أممي حول ضلوع عسكري إماراتي محتمل في دعم حفتر بمعاركه في ليبيا
كشف تقرير سرّي عن تحقيق أمميّ في ضلوع الإمارات في النزاع الليبي عبر دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر بأسلحة في هجومه على العاصمة طرابلس، بعد أنباء عن إطلاق صواريخ من طائرات مسيّرة صينية الصنع لقواته، يمتلك مثلها الجيش الإماراتي.
تحقيق أممي حول ضلوع عسكري إماراتي محتمل في دعم حفتر بمعاركه في ليبيا
صواريخ بلو آرّو 7 تطلقها حصراً طائرات بدون طيار من نوع وينغ لوونغ الصينية
7 مايو 2019

أظهر تقرير سرّي، الإثنين، أنّ خبراء أمميّين يحقّقون فيما إذا كانت أبو ظبي ضالعة عسكرياً في النزاع الدائر في ليبيا، بعد أنباء عن إطلاق صواريخ من طائرات مسيّرة صينية الصنع تمتلكها قوات خليفة حفتر، يمتلك مثلها الجيش الإماراتي، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب التقرير فإنّ الصواريخ التي قُصفت من الطائرات المسيّرة في الضاحية الجنوبية لطرابلس يومي 19 و20 أبريل/نيسان، هي صواريخ جو-أرض من طراز بلو آرّو 7، وذلك استناداً إلى شظايا درسها الخبراء الأمميّون.

ولا تمتلك هذا النوع من الصواريخ إلّا ثلاث دول هي الصين وكازاخستان والإمارات، ذلك أنّ هذه الصواريخ تطلقها حصراً طائرات بدون طيار من نوع وينغ لوونغ الصينية.

ولفت التقرير إلى أنّ مجموعة الخبراء تحقّق في الاستخدام المحتمل لمتغيّرات من طائرة وينغ لوونغ المسيّرة من قبل قوات خليفة حفتر، أو من قبل طرف ثالث داعم له.

وبحسب التقرير فإنّه "من شبه المؤكّد" أنّ هذه الصواريخ لم تحصل عليها ليبيا مباشرة من الشركة المصنّعة أو من الصين.

وتعد الإمارات والسعودية ومصر أهمّ الدول المؤيّدة لحفتر الذي يشنّ منذ 4 أبريل/نيسان هجوماً عسكرياً للسيطرة على طرابلس.

ومنذ بدأ حفتر هجومه على طرابلس، قُتل 432 شخصاً على الأقلّ وأصيب 2069 آخرون بجروح ونزح أكثر من 55 ألفاً من ديارهم، بحسب الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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