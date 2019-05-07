قررت دولة قطر، تخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية إلى أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وجّه إلى تخصيص هذا الدعم "انطلاقاً من أواصر الأخوة وروابط العروبة والدين بين الشعبين القطري والفلسطيني".

وحسب البيان، يأتي الدعم "لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق في الحصول على احتياجاته الحياتية الضرورية في ظلّ الظروف الصعبة المفروضة عليهم من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وخصصت قطر 300 مليون دولار على شكل منح وقروض لدعم موازنة قطاعَي الصحة والتعليم لدى السلطة الفلسطينية". إضافة إلى 180 مليون دولار لتقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل.

ويصب المبلغ أيضاً، وفق البيان، "في دعم برامج الأمم المتحدة في فلسطين ودعم خدمات الكهرباء لضمان وصولها إلى قطاعات الشعب الفلسطيني المختلفة، لا سيما أثناء شهر رمضان الكريم ولمواجهة موسم الصيف الذي تزداد الحاجة فيه إلى الكهرباء".

ودعت الخارجية القطرية "المجتمع الدولي بكل مكوناته دولاً ومنظمات إلى القيام بمسؤولياته الإنسانية والأخلاقية ومساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق لتجاوز الأزمة الإنسانية التي يواجهها".

وأكدت "التزامها التامّ بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني للحصول على كل حقوقه المشروعة".

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، فيبيان، إنه تلقّى باحترام بالغ وتقدير عالٍ القرار الأميري القطري بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، والذي يأتي في اليوم الأول من أيام شهر رمضان.

وأشار هنية إلى أن "الشعب الفلسطيني يحفظ هذه المواقف الكريمة لدولة قطر الشقيقة، والتي لم تتوقف يوماً حتى في أصعب الظروف، بما يعكس حقيقة المواقف القطرية العروبية الأصيلة تجاه فلسطين وشعبها".

ويأتي هذا القرار، بعد تصعيد عسكري شهده قطاع غزة خلال الأيام الماضية، وانتهى بالتوصل إلى هدنة بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وهي هدنة شاركت قطر في بلورتها إلى جانب مصر والأمم المتحدة.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن قطر ساهمت في التوصل إلى الهدنة بعد تعهّدها بتقديم مساعدات مادية للفلسطينيين.