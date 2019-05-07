اغتال مسلحون مجهولون، في وقت متأخر من مساء الإثنين، عبد الله حسين القحيم أحد قيادات الحراك الجنوبي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وفي بيان أصدره المجلس الأعلى للحراك الثوري أحد مكونات الحراك الجنوبي المُطالِب بانفصال الجنوب عن الشمال، "ننعى القيادي عبد الله حسين القحيم، عضو رئاسة المجلس الأعلى، الذي تعرّض لإطلاق نار قرب منزله بمنطقة بئر فضل بالعاصمة عدن".

جدير بالذكر أن القحيم، أحد أعضاء المجلس الأعلى للحراك الثوري، وهو من المكونات الجنوبية المناهضة للمجلس الانتقالي الذي تشكَّل في مايو/أيار 2017، بدعم من دولة الإمارات، ويرأسه محافظ عدن الأسبق عيدروس الزبيدي.

وحسب بيان المجلس الأعلى للحراك الثوري، الذي حصلت الأناضول على نسخة منه، يُعد القحيم أحد رموز الحراك الجنوبي منذ انطلاقته عام 2007.

ودعا المجلس السلطات الرسمية للكشف عن قتلة القحيم، وتفسير ما يتعرض له قيادات المجلس الأعلى من استهدافات متلاحقة وبأشكال مختلفة منها القتل.

تعد عملية اغتيال قحيم ثاني عملية تطال قيادياً في المجلس الأعلى للحراك الثوري خلال أسبوع، بعد اغتيال القيادي في المجلس نفسه رامي محمد المصعبي، الخميس الماضي 2 مايو/أيار 2019، برصاص مسلحين مجهولين في جولة كالتكس بعدن.