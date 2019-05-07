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اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تقرر إعادة إجراء الانتخابات المحلية في إسطنبول، وأردوغان يقول إنه ليس صواباً الحديث بقضايا تتعلق بالسيادة التركية مثل صفقة S-400.

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اللجنة العليا للانتخابات تقرر إعادة السباق الانتخابي في إسطنبول

قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين، إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول في 23 يونيو/حزيران المقبل. [TRT عربي]

وجاء قرار اللجنة استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية، وخرج القرار بموافقة 7 من أعضاء اللجنة على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء. [الأناضول]

وشهدت تركيا، في 31 مارس/آذار الماضي، انتخابات محلية، فاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مقاعدها في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدّرت على مستوى رئاسة بلديات كبرى أهمها أنقرة وإسطنبول وإزمير. [TRT عربي]

أردوغان: ليس صواباً الحديث بقضايا تتعلق بالسيادة التركية مثل صفقة S-400

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه "ليس من الصواب إثارة الجدل بشأن قضايا تتعلق بصميم السيادة التركية، مثل صفقة S-400"، وأكد في كلمة خلال اجتماع مجلس شمال الأطلسي، أن "توسيع تركيا لعلاقاتها مع دول ومناطق مختلفة، لا يعني أنها تبحث عن بدائل لبلدان معينة". [TRT عربي]

وتزعم الولايات المتحدة أن صواريخ S-400 الروسية ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو بوصف تركيا عضواً فيه، وهو ما تنفيه أنقرة، فيما قررت تركيا في 2017 شراء المنظومة الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة. [TRT عربي]

وكان وزير الخارجية التركي بحث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الإثنين، العلاقات بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية، إذ أبدى ستلتون بيرغ قلقه من التصريحات الصادرة من الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا إذا ما حصلت على نظام S-400 الصاروخي . [TRT عربي]