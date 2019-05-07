سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 7 مايو/أيار 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 7 مايو/أيار 2019
اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تقرر إعادة الانتخابات المحلية التي أجريت في إسطنبول في 31 مارس/آذار الماضي / AA
7 مايو 2019

أهم الأحداث:

اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تقرر إعادة إجراء الانتخابات المحلية في إسطنبول، وأردوغان يقول إنه ليس صواباً الحديث بقضايا تتعلق بالسيادة التركية مثل صفقة S-400.

الجديد على TRT عربي:

كواليس التهدئة.. كيف وضعت المقاومة نتنياهو أمام الخيارات الصعبة؟

تصعيد للنظام السوري في إدلب يعد الأعنف خلال الشهور الـ15 الأخيرة

    شاهد!

    عرب يروجون للرواية الإسرائيلية تجاه غزة

    اللجنة العليا للانتخابات تقرر إعادة السباق الانتخابي في إسطنبول

    قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين، إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول في 23 يونيو/حزيران المقبل. [TRT عربي]

    وجاء قرار اللجنة استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية، وخرج القرار بموافقة 7 من أعضاء اللجنة على اعتراضات العدالة والتنمية، مقابل اعتراض 4 أعضاء. [الأناضول]

    وشهدت تركيا، في 31 مارس/آذار الماضي، انتخابات محلية، فاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مقاعدها في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدّرت على مستوى رئاسة بلديات كبرى أهمها أنقرة وإسطنبول وإزمير. [TRT عربي]

    أردوغان: ليس صواباً الحديث بقضايا تتعلق بالسيادة التركية مثل صفقة S-400

    قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، إنه "ليس من الصواب إثارة الجدل بشأن قضايا تتعلق بصميم السيادة التركية، مثل صفقة S-400"، وأكد في كلمة خلال اجتماع مجلس شمال الأطلسي، أن "توسيع تركيا لعلاقاتها مع دول ومناطق مختلفة، لا يعني أنها تبحث عن بدائل لبلدان معينة". [TRT عربي]

    وتزعم الولايات المتحدة أن صواريخ S-400 الروسية ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو بوصف تركيا عضواً فيه، وهو ما تنفيه أنقرة، فيما قررت تركيا في 2017 شراء المنظومة الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة. [TRT عربي]

    وكان وزير الخارجية التركي بحث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الإثنين، العلاقات بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية، إذ أبدى ستلتون بيرغ قلقه من التصريحات الصادرة من الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا إذا ما حصلت على نظام S-400 الصاروخي . [TRT عربي]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
    اكتشف
    غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
    الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
    إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
    زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
    مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
    "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
    الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
    قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
    عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
    ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
    زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
    كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
    بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
    وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
    الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
    ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
    Contact us