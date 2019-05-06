بدأ المحامي الشخصي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب مايكل كوهين، الأحد، فترة سجن تستمر ثلاث سنوات، على خلفية تهم بارتكاب جرائم مالية منها انتهاك قانون تمويل الحملات الانتخابية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية أن كوهين نُقِل إلى السجن الفيدرالي شمال غربي نيويورك، في الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي.

وقال كوهين، قبل صعوده السيارة التي نقلته إلى السجن، إنه ينتظر اليوم الذي يتمكن فيه من نشر الحقيقة، في إشارة إلى عدّه الحكم "غير عادل وأنه كان ينفذ أوامر رئيسه"، حسب المصدر ذاته.

وحكم على كوهين بالسجن 3 سنوات، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعدما أقر بأنه دفع أموالاً سراً خلال انتخابات عام 2016 الرئاسية لإقناع امرأتين قالتا إنهما أقامتا علاقات جنسية مع ترمب بلزوم الصمت، ما يعد مخالفاً للقانون الانتخابي. واعترف كوهين أيضاً بأنه تهرب ضريبياً وكذب على الكونغرس.