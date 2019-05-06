قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين، إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول في 23 يونيو/حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية.

وخرج القرار بموافقة 7 من أعضاء اللجنة على اعتراضات "العدالة والتنمية"، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وستنظر اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثاء، في الطعون المقدمة من قبل حزب الحركة القومية التركية على نتائج الانتخابات من قضاء "مالتبه" بإسطنبول، وطعون العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في قضاء "بيوك جكمجه" في إسطنبول أيضاً.

وفقاً للقرار، ستتم إعادة عملية التصويت بمشاركة الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات التي أجريت في 31 مارس/آذار الماضي.

وشهدت تركيا في التاريخ المذكور انتخابات محلية، فاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مقاعدها في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدّرت على مستوى رئاسة بلديات كبرى أهمها أنقرة وإسطنبول وإزمير.