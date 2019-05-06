سياسة
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اللجنة العليا للانتخابات تقرر إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول
أصدرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الإثنين، قراراً بإعادة الانتخابات المحلية التي أجريت مؤخراً في مدينة إسطنبول، على خلفية طعون واعتراضات تقدَّم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم.
اللجنة العليا للانتخابات تقرر إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول
اللجنة العليا للانتخابات في تركيا تقرر إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول / AA
6 مايو 2019

قررت اللجنة العليا للانتخابات التركية، الإثنين، إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول في 23 يونيو/حزيران المقبل.

وجاء قرار اللجنة استجابة للاعتراضات المقدمة من حزب العدالة والتنمية.

وخرج القرار بموافقة 7 من أعضاء اللجنة على اعتراضات "العدالة والتنمية"، مقابل اعتراض 4 أعضاء.

وستنظر اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثاء، في الطعون المقدمة من قبل حزب الحركة القومية التركية على نتائج الانتخابات من قضاء "مالتبه" بإسطنبول، وطعون العدالة والتنمية على نتائج الانتخابات في قضاء "بيوك جكمجه" في إسطنبول أيضاً.

وفقاً للقرار، ستتم إعادة عملية التصويت بمشاركة الأحزاب السياسية التي شاركت في الانتخابات التي أجريت في 31 مارس/آذار الماضي.

وشهدت تركيا في التاريخ المذكور انتخابات محلية، فاز حزب العدالة والتنمية بأغلبية مقاعدها في عموم البلاد، إلا أن المعارضة تصدّرت على مستوى رئاسة بلديات كبرى أهمها أنقرة وإسطنبول وإزمير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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