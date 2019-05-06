سياسة
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الناتو قلقٌ من تصريحات واشنطن بفرض عقوبات على تركيا لامتلاكها منظومة S-400
بحث وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، العلاقات بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400.
الناتو قلقٌ من تصريحات واشنطن بفرض عقوبات على تركيا لامتلاكها منظومة S-400
تركيا / TRT Arabi
6 مايو 2019

قال الأمين العام لحلف الناتو ستلتون بيرغ، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الاثنين، إن أنقرة شريكة في النظام الدفاعي لحلف الناتو.

وأبدى بيرغ قلقه من التصريحات الصادرة من الولايات المتحدة بفرض عقوبات على تركيا إذا ما حصلت على النظام الصاروخي S-400.

وأشاد الأمين العام لحلف الناتو بالنجاحات النوعية التي حققتها تركيا لمكافحة التنظيمات الإرهابية، مشيراً إلى ضرورة التعاون من أجل النجاح في القضاء على الحركات الإرهابية.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن تركيا اتخذت جميع الاحتياطات اللازمة من أجل تقوية أنظمتها الدفاعية.

وفي تعليقه على مكافحة التنظيمات الإرهابية، أكد جاوش أوغلو ضرورة "التحرك من أجل مكافحة التنظيمات الإرهابية واتخاذ جميع الاحتياطات، وسط "معرفة بلاده جيداً بظروف المنطقة".

وكان وزير الخارجية التركي بحث مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، الإثنين، العلاقات بين الناتو والاتحاد الأوروبي، وشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الروسية S-400.

وأشار جاوش أوغلو، في تغريدة عبر تويتر، إلى أنه بحث أيضاً مع ستولتنبرغ، العديد من القضايا من بينها التحضيرات لاجتماع رؤساء دول وحكومات الناتو في العاصمة البريطانية لندن.

وأعرب ستولتنبرغ عن سعادته باللقاء الذي عقده في نفس اليوم مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مؤكداً أن تركيا دولة حليفة والناتو يقف بجانب تركيا في مجابهة التهديدات الأمنية التي تواجهها.

وانعقد الاجتماع بين الجانبين في إطار اجتماع مجلس شمال الأطلسي الذي تستضيفه تركيا، في الذكرى الـ25 للحوار المتوسطي.

مصدر:AA
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