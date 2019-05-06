قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الأحد، إن بلاده بصدد إرسال حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط، في "رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن أي هجوم على مصالح الولايات المتحدة أو حلفائها سيقابل بقوة شديدة".

وأضاف بولتون، في بيان، أن الولايات المتحدة بصدد إرسال حاملة طائرات وقوة من القاذفات في منطقة القيادة المركزية التي تغطي الشرق الأوسط، حسب أسوشيتد برس.

وأوضح أن هذه الخطوة تأتي "رداً على عدد من المؤشرات المزعجة والتصعيدية" من إيران، مشدداً على أن الولايات المتحدة سترد "بقوة صارمة" على أي هجوم.

وتابع "الولايات المتحدة لا تسعى لحرب مع النظام الإيراني، لكننا على أتم استعداد للرد على أي هجوم سواء من القوات الإيرانية النظامية أو الحرس الثوري أو وكلائهما".

وكثفت الولايات المتحدة عقوبتها على إيران منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مايو/أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع طهران.

وأصدرت واشنطن، في 2 مايو/أيار الجاري، قراراً يقضي بإلغاء إعفاءات شراء النفط الإيراني لبلدان تركيا والصين والهند وإيطاليا واليونان واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان.

وأعربت تركيا عن رفضها القرار وعدّته "تجاوزاً للحدود".

وكانت إيران ثالث أكبر منتج للنفط الخام في أوبك قبل العقوبات الأمريكية، فيما تراجعت حالياً إلى المرتبة الرابعة بعد السعودية والعراق والإمارات، بمتوسط إنتاج يومي 2.7 مليون برميل.