سياسة
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دعوة أممية لهدنة لمدة أسبوع في طرابلس الليبية خلال شهر رمضان
تعيش العاصمة الليبية طرابلس الآن حالة من الهدوء النسبي، عقب دعوة أممية للبدء بهدنة إنسانية مدتها أسبوع قابلة للتمديد خلال شهر رمضان المبارك، وخلالها ستقدَّم المساعدات الإنسانية مع وقف إطلاق النار في مناطق الصراع.
دعوة أممية لهدنة لمدة أسبوع في طرابلس الليبية خلال شهر رمضان
هدنة لأسبوع على الأقل في طرابلس الليبية عقب بعثة أممية لوقف إطلاق النار في شهر رمضان / Reuters
6 مايو 2019

تشهد العاصمة الليبية طرابلس حالة من الهدوء يشوبها الحذر في أول أيام رمضان، عقب أيام عنيفة غلبت عليها أصوات الانفجارات وتحليق الطائرات.

هذا الهدوء النسبي جاء عقب دعوة أممية للبدء بهدنة إنسانية ووقف الصراع خلال شهر رمضان.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأن طرفَي الصراع لم يعلنا حتى الساعة موقفهما من الهدنة التي دعت إليها البعثة الأممية الأحد 5 مايو/أيار 2019، إذ دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إلى هدنة إنسانية لمدة أسبوع، تبدأ في الرابعة فجر الإثنين، الأول من شهر رمضان.

وحثت البعثة الأممية، في بيان لها، كل الأطراف المنخرطة في القتال على بدء هدنة إنسانية لمدة أسبوع، عملاً بروح شهر رمضان، والتزاماً باتفاقيات حقوق الإنسان.

وأوضحت أن الهدنة ستكون قابلة للتمديد، وتتعهد كل الأطراف خلالها بوقف العمليات العسكرية من استطلاع وقصف وقنص واستقدام تعزيزات جديدة إلى ساحة القتال.

كذلك دعت إلى بدء تبادل الأسرى والجثامين، مُعرِبة عن استعدادها لتوفير الدعم اللازم.

ويشنّ قائد الجيش في الشرق الليبي خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوماً للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقرّ حكومة الوفاق الوطني المعترَف بها دوليّاً.

وأسفر القتال في طرابلس الذي دخل شهره الثاني، عن سقوط 392 قتيلاً، ونزوح أكثر من 50 ألف شخص، حسب بيانات للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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