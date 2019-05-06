سياسة
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نائب إسرائيلي يدعو لقتل فلسطيني مقابل كل صاروخ
دعا عضو كنيست عن حزب اتحاد اليمين إلى قتل فلسطيني واحد مقابل كل صاروخ أطلق من غزة خلال التصعيد الأخير.
نائب إسرائيلي يدعو لقتل فلسطيني مقابل كل صاروخ
سموتريتش قال إن التصعيد على غزة كان يجب أن ينتهي بمقتل 700 عنصر من عناصر الفصائل الفلسطينية 
6 مايو 2019

قال نائب يميني إسرائيلي الإثنين، إنه كان ينبغي قتل فلسطيني واحد مقابل كل صاروخ تم إطلاقه من قطاع غزة على إسرائيل.

وأضاف بتسلئيل سموتريتش من حزب اتحاد اليمين في تغريدة "كان يجب أن ينتهي التصعيد في غزة بمقتل 700 عنصر من عناصر التنظيمات، واحد لكل صاروخ، وأضرار هائلة لحماس بحيث تستغرقهم سنوات حتى يتعافوا من الهجوم ويفكروا فيه مرة أخرى".

وأشار بذلك إلى أنباء رسمية وإعلامية قالت إن الفصائل الفلسطينية أطلقت 700 صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل خلال اليومين الماضيين.

ويعتبر النائب سموتريتش من المعادين للعرب ويطالب بالحصول على حقيبة العدل في الحكومة الإسرائيلية القادمة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت حتّى فجر الإثنين، تصعيداً عسكرياً، إذ شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن ارتقاء 27 قتيلاً، وإصابة 177 مواطناً، حسب وزارة الصحة.

وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة، حسب الإعلام العبري.

وفجر الإثنين، سادت حالة من الهدوء الحذر قطاع غزة، عقب الإعلان عن التوصل إلى وقف إطلاق نار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية وأممية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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