سياسة
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تعليق المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة
أعلنت حركة طالبان، الإثنين، تعليق محادثات السلام بينها وبين الولايات المتحدة في الدوحة. وأكد المتحدّث السياسي باسم الحركة أنّ المحادثات تصطدم بمسألة رئيسية، هي وضع جدول زمني لانسحاب القوّات الأمريكيّة من أفغانستان.
تعليق المحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان في الدوحة
الطرفان يصطدمان بمسألة وضع جدول زمني لانسحاب القوّات الأمريكيّة من أفغانستان / Reuters
6 مايو 2019

عُلقت محادثات السلام في أفغانستان التي تُجرَى في الدوحة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، الإثنين، في حين يبدو الطرفان يصطدمان بمسألة وضع جدول زمني لانسحاب القوّات الأمريكيّة من البلاد.

وأعلن المتحدّث السياسي باسم طالبان في الدوحة سهيل شاهين، في تغريدة، تعليق المحادثات في أول يوم من شهر رمضان على أن تُستأنف الثلاثاء.

وقال مدير مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في الدوحة سلطان بركات، إن المحادثات ستُستأنف الثلاثاء، معتبراً أن المفاوضات التي سبق أن بدأت "حقّقَت تقدماً جيداً".

وأكد شاهين، الأحد، أنّ المحادثات تصطدم بمسألة رئيسية، هي وضع جدول زمني لانسحاب القوّات الأمريكيّة من أفغانستان.

وقبل إعلان جدول زمني لانسحاب محتمل، تشدّد الولايات المتحدة على ضرورة تقديم طالبان ضمانات في مجال مكافحة الإرهاب، والتوصُّل إلى وقف لإطلاق النار، وفتح حوار أفغاني مع ممثلين عن الحكومة ومسؤولين آخرين.

إلا أنّ طالبان تؤكّد أنّها لن تتّخذ أيّ خطوة قبل إعلان واشنطن رسميّاً جدول الانسحاب.

ودعا الرئيس الأفغاني أشرف غني الأسبوع الماضي، خلال اجتماع تاريخي للمجلس الكبير (اللويا جيرغا) الذي يضمّ آلافاً من كبار الشخصيات الأفغانية في كابل، حركة طالبان إلى وقف إطلاق النار في أول يوم من شهر رمضان.

وجدد النداء الإثنين، في شريط فيديو بُثّ بمناسبة بدء شهر رمضان، وقال "رمضان هو شهر السلام والمصالحة. أدعو مرة أخرى طالبان لإثبات احترامهم هذا الشهر والأخذ في الاعتبار مطالب الشعب الأفغاني في ما يخصّ السلام والمصالحة".

وفي البيان الختامي دعا المجلس الكبير الذي جمع نحو 3200 زعيم ديني وقَبَليّ وسياسيين ونواباً وأعضاء من المجتمع المدني، إلى وقف "فوري ودائم" لإطلاق النار يبدأ في أول يوم من شهر رمضان.

ورفضت حركة طالبان، في بيان، الاقتراحَ ضمنياً، وتبنّت الأحد هجوماً على مقرّ للشرطة في ولاية في شمال البلاد، أدّى إلى مقتل 13 شرطياً وإصابة عشرات الأشخاص بينهم عدد كبير من المدنيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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