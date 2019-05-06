صرّح مسؤول محلي في محافظة نينوى شمال العراق، الإثنين، بأن تنظيم PKK الإرهابي يمنع عودة النازحين إلى قضاء سنجار غربي المحافظة، فيما طالب بغداد بتوفير الأمن في هذه المناطق.

وقال محما خليل قائمّقام قضاء سنجار غرب الموصل في بيان رسمي له، إن "على الحكومة توفير الأمن في هذه المناطق، وكذلك الاهتمام بالنازحين الإيزيديين، الذين تعرضوا لأكبر هجمة في التاريخ يندى لها جبين الإنسانية".

وأضاف أن "الأوضاع في سنجار لا تسر عدواً ولا صديقاً، من خلال الممارسات التعسفية غير الإنسانية التي يرتكبها PKK الإرهابي، إذ إن هذه الممارسات تمنع النازحين من العودة إلى منازلهم".

ووجد تنظيم PKK الإرهابي موطئ قدم في سنجار غربي نينوى، خلال الفوضى التي رافقت اجتياح تنظيم داعش الإرهابي للقضاء عام 2014، ومن ثم الحملة العسكرية التي شنّتها قوات إقليم شمال العراق البيشمركة في العام اللاحق، واستعادت خلاله القضاء من التنظيم.

إلا أن القوات العراقية طردت البيشمركة من سنجار عام 2017، في أعقاب التوتر بين بغداد وأربيل على خلفية استفتاء الانفصال، وهو ما دفع الحكومة المحلية المُنتخبة إلى مغادرة القضاء.