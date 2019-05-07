تبذل الحكومة البريطانية محاولة جديدة للتوصل إلى اتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي مع حزب العمال المعارض، وسط تصاعد الغضب من حزب المحافظين بقيادة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، الذي يأمل في التوصل إلى حل وسط.

إذ لم تسفر مباحثات استمرت لعدة أسابيع عن تقدم كبير في هذا الملف، في حين يجتمع كبار النواب المحافظين والعمال لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم التوصل إلى حل وسط، فيما يطالب حزب العمال باستقالة ماي بسبب تعثر المباحثات.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس لجنة محافظة نافذة تدعى "لجنة 1922"، ماي، الثلاثاء، لتقديم طلب من أجل إيضاح مسألة موعد المغادرة من الاتحاد الأوروبي.

وبعد ما يقارب 3 سنوات من تصويت البريطانيين لصالح مغادرة الاتحاد، بقي تاريخ الخروج وشروطه غير معلنة وواضحة حتى اليوم، بسبب رفض النواب مراراً اتفاق الخروج الذي أبرمته ماي مع الاتحاد.