سياسة
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اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد يومين من التصعيد
أعلنت مصادر فلسطينية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي. وذلك بعد يومين من التصعيد العنيف الذي أدى لمقتل 25 فلسطينياً وإصابة العشرات، في مقابل مقتل 4 إسرائيليين.
اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بعد يومين من التصعيد
الغارات الإسرائيلية خلفت دماراً كبيراً في المباني السكنية بعد استهدافها بشكل مباشر / AFP
6 مايو 2019

كشفت قناة الأقصى الفضائية، التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس، فجر الإثنين، أن الفصائل الفلسطينية وإسرائيل توصلوا لاتفاق لوقف إطلاق النار.

وقالت القناة نقلاً عن مصدر، لم تكشف عن هويته، أن وقف إطلاق النار بدأ الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي.

كما ذكر أبو مجاهد البريم، الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية وهو تنظيم مسلح بغزة في تصريح أصدره، أن "جهوداً مصرية وأممية نجحت بالتوصل لوقف إطلاق النار، ودخل حيز التنفيذ صباح اليوم الإثنين.

ولم تؤكد إسرائيل، بالمقابل، المعلومة؛ لكن مسؤولاً إسرائيلياً، يشارك في محادثات وقف إطلاق النار مع الفصائل، قال في وقت سابق، لهيئة البث الرسمية، إنه تم "إحراز تقدم في الجهود المبذولة للتوصل لاتفاق تهدئة". وقالت هيئة البث إن "هناك تقدماً في المفاوضات المعقودة في القاهرة برعاية مصرية والامم المتحدة، وقد يتم التوصل لوقف اطلاق نار خلال ساعات".

وساد هدوء نسبي، قطاع غزة بعد أن توقفت أصوات الانفجارات التي كان يسمع دويها طوال اليومين الماضيين.

وشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيداً عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن مقتل 25 فلسطينياً وإصابة 150 آخرين. وعلى الجانب الآخر، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية التي أطلقت من قطاع غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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