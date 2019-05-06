سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 6 مايو/أيار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 6 مايو/أيار 2019
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على قطاع غزة منذ مساء الجمعة / Reuters
6 مايو 2019

أهم الأحداث:

ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد العسكري الإسرائيلي على غزة إلى 25 قتيلاً وسريان هدنة فجر الإثنين، والنيابة العامة في السودان تعلن بدء التحقيقات مع البشير في قضايا فساد وتمويل إرهاب.

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    ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد العسكري الإسرائيلي على غزة إلى 25 قتيلاً وسريان هدنة فجر الإثنين

    أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السبت، إلى 24 قتيلاً و105 مصابين، بعد وفاة أربعة فلسطينيين بينهم امرأة حامل. [ TRT عربي]

    في المقابل، أعلن مستشفى برزيلاي الإسرائيلي في مدينة عسقلان أن 3 إسرائيليين قتلوا، وأصيب 131 آخرون، بجروح متفاوتة، جراء سقوط صواريخ أطلقت من قطاع غزة على بلدات إسرائيلية. [TRTعربي]

    وتوصلت فصائل المقاومة لاتفاق لوقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، وقالت مصادر فلسطينية محلية من قطاع غزة إن وقف إطلاق النار يبدأ الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي، فيما لم ترد معلومات تأكيد من جهة الاحتلال حول سريان الهدنة. [تليفزيون الأقصى]

    ويشهد قطاع غزة، منذ مساء الجمعة، تصعيداً عسكرياً بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما تطلق فصائل المقاومة بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل. [الأناضول]

    بدء التحقيقات مع عمر البشير في قضايا فساد وتمويل إرهاب

    أعلنت النيابة العامة في السودان، الأحد، أن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية شرعت في استجواب الرئيس السابق عمر البشير، في بلاغات بشأن فساد مالي وتمويل إرهاب. [TRT عربي]

    وكان النائب العام السوداني بدأ، في أبريل/نيسان الماضي، تحقيقات مع البشير بشأن مزاعم غسل أموال وحيازة مبالغ مالية كبيرة من العملة الصعبة دون سند قانوني. [رويترز]

    وعزل الجيش السوداني البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي بعد أشهر من المظاهرات ضد حكمه الذي استمر 30 عاماً. والبشير مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في جرائم حرب تتعلق بالصراع في إقليم دارفور. [رويترز]

    مصدر:TRT عربي - وكالات
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