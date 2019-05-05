قال نائب الرئيس التركي فؤاد أُقطاي، الأحد، إن قصف إسرائيل للمبنى الذي يضم مكتب وكالة الأناضول في غزة، لن يثني تصميم عاملي الوكالة ولا عزيمة تركيا.

وأضاف في مقابلة مع قناة محلية "رأيت أن المدير العام لوكالة الأناضول شنول قازانجي وعامليها أشد عزيمة عقب الحادث، وأهنئهم على ثباتهم".

وأكّد أُقطاي أن "إسرائيل تمارس إرهاب دولة بكل معنى الكلمة".

ولفت إلى أن الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها بدعوى حرية الصحافة، لم ينبسوا ببنت شفة حيال الاعتداء الإسرائيلي على المبنى الذي يضم مكتب الأناضول، باستثناء بعض البيانات الهزيلة.

وأضاف أن الدولة التركية معنية بالنظر في قضية الاعتداء على المبنى الذي يضم مكتب الوكالة.

وأشار إلى أنه "بينما تتحدث إسرائيل عن الإبادة الجماعية لليهود على أيدي النازيين، فإنها تمارس الظلم نفسه بل وأكثر حيال الآخرين".

واستهدفت مقاتلات إسرائيلية، السبت، مبنى من 7 طوابق يضم مكتب وكالة الأناضول بخمسة صواريخ على الأقل، ما تسبب في تدميره بالكامل دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

ويعمل في مكتب الأناضول الذي افتُتح في قطاع غزة في 2012، 11 صحفياً ضمن 3 أقسام هي الأخبار والصور والفيديو.

ويشهد قطاع غزة، منذ مساء الجمعة، موجة تصعيد قصفت خلالها الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عشرات الأهداف في القطاع، فيما ردت الفصائل الفلسطينية برشقات من الصواريخ تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.