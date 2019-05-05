سياسة
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قوى سودانية تستعد لمواصلة الاعتصام في الخرطوم خلال رمضان
أعلنت اللجان الفنية المنظمة لاعتصام المحتجين السودانيين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، استمرار الاعتصام مع اتخاذ تدبيرات خاصة لشهر رمضان.
قوى سودانية تستعد لمواصلة الاعتصام في الخرطوم خلال رمضان
المحتجون السودانيون يعلنون مواصلة اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم خلال شهر رمضان / AP
5 مايو 2019

أكملت اللجان الفنية في مقر الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش السوداني، في العاصمة الخرطوم، استعدادتها لشهر رمضان بتركيب خيام جديدة وتجهيزات أخرى.

وصرّح مسؤول لجنة الخدمات أسامة عثمان، لوكالة الأناضول، بأنه تم تركيب أكثر من 10 خيام مزودة بجميع وسائل الراحة من ثلاجات ومبردات المياه، لمساعدة المواطنين لقضاء شهر رمضان بكل سهولة ويسر.

وأضاف "جهزنا الأطعمة والمشروبات، والأسر أبدت استعدادها لتجهيز الفطور في المنازل وإيصاله إلى ساحة الاعتصام".

وأوضح أن اللجان المختصة "أكملت استعدادتها وأعدت برامج نهارية وليلية، للتخفيف عن المعتصمين".

ويعتصم آلاف السودانيين، منذ 6 أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، ما أدى إلى إغلاق جسري النيل الأزرق والقوات المسلحة اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.

وتسعى قوى إعلان الحرية والتغيير إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين خلال اليومين الماضيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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