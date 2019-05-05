سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين وصواريخ المقاومة تردّ
استهدفت المدفعيات الإسرائيلية شرقي مدينة غزة، مجموعة من الشبان، قتلت منهم اثنين في حي الشجاعية وآخر وسط غزة، فيما قالت الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية إنها أطلقت صوب المستوطنات أكثر من 450 صاروخاً الإسرائيلية التي تسببت في جرح العشرات.
الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين وصواريخ المقاومة تردّ
ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السبت على غزة إلى 9 / AFP
5 مايو 2019

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابَّين فلسطينيين، الأحد، إثر استهدافهما في قصف جديد شرق مدينة غزة، كما قتل فلسطينياً آخر وأصاب 3 وسط غزة لترتفع حصيلة الضحايا إلى 10 و83 جريحاً، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة عن "استشهاد الشابين بلال محمد البنا، وعبد الله أبو العطا، إثر قصف الاحتلال مجموعة من الشبان شرق الشجاعية شرقي مدينة غزة".

وذكرت مصادر محلية وإعلامية أن "طواقم الإسعاف انتشلت جثماني الشهيدين، بينما يستمر القصف في أنحاء متفرقة أخرى بالقطاع".

ووصل عدد الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 9 فلسطينين خلال جولة التصعيد المستمرة منذ يومين، فيما أعلنت الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية أنها أطلقت أكثر من 450 صاروخاً، صوب مستوطنات الاحتلال بغلاف غزة وصولاً إلى بئر السبع والنقب وأسدود، "ردّاً على جرائم الاحتلال وقصفه مقرات وأراضي وعمارات وسط مدينة غزة".

في سياق آخر قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مستوطنين اثنين قُتلا متأثرين بإصابتهما بقصف صاروخي في بئر السبع وعسقلان، مساء الأحد، فيما لقي إسرائيلي مصرعه بعد إصابته بشظايا صاروخ أصاب منزله في مدينة عسقلان، وأصيب فجر الأحد 58 شخصاً منهم ثلاثة بشظايا صواريخ، وُصفت حالة سيدة منهم بأنها خطيرة.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إنه أصدر تعليماته للجيش بمواصلة هجماته المكثفة في قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة 13 الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو في مستهَلّ جلسة الحكومة الإسرائيلية، إنه أمر بتعزيز قوات الجيش في محيط قطاع غزة، بخاصة من سلاح المدرعات والمدفعية وسلاح المشاة.

وحمّل نتنياهو حركة حماس المسؤولية "ليس فقط عن اعتداءاتها وعملياتها، بل أيضاً عن عمليات الجهاد الإسلامي، وهي تدفع ثمنا باهظاً على ذلك"، حسب وصفه.

وأضاف مخاطباً الإسرائيليين "أصغوا بدقة إلى تعليمات الجبهة الداخلية، هذه التعليمات تنقذ الحياة، نعمل وسنواصل العمل من أجل استعادة الهدوء والأمان لسكان الجنوب".

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رونين مانيليس، قال إن الجيش يستعد لعدة أيام من المواجهة في قطاع غزة، وإن اللواء المدرَّع السابع استُدعِي إلى محيط القطاع، حسبما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يلتئم المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" اليوم لبحث التصعيد في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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