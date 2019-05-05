سياسة
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أقار: تركيا عازمة على حماية حقوقها في إيجه وشرق المتوسط
أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تصميم تركيا على حماية حقوق شعب جمهورية شمال قبرص التركية بصفتها دولة ضامنة، داعياً الجانب اليوناني إلى التحلي بالحكمة والتعاون مع جارتها تركيا.
أقار: تركيا عازمة على حماية حقوقها في إيجه وشرق المتوسط
خلوصي أقار: تركيا لن تغضّ الطرف حيال محاولات اغتصاب الحقوق في المنطقة / AA
5 مايو 2019

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، في تصريح لوكالة لأناضول، حول تصريحات مسؤولين يونانيين بشأن بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، إن بلاده مصممة على حماية حقوقها النابعة من القانون الدولي في شرق البحر المتوسط وبحر إيجه، والدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك بصفتها دولة ضامنة وعدم السماح بفرض أمر واقع.

ودعا أقار الجانب اليوناني إلى التحلي بالحكمة والتعاون مع جارتها تركيا، لافتاً إلى أن مصادر الطاقة الموجودة في إيجه وشرق المتوسط، ينبغي أن تكون جسراً للسلام والحوار والاستخدام المشترك.

وشدّد على أن رسم حدود الصلاحيات البحرية بين الدول المتشاطئة، ينبغي أن يكون بالتوافق، وأن تركيا لن تغضّ الطرف حيال محاولات اغتصاب الحقوق في المنطقة.

وأعرب عن ثقة تركيا بامكانية حل المشاكل كافة، في إطار القانون الدولي، وحسن الجوار، والنية الحسنة والاحترام المتبادل، عن طريق الحوار والتفاوض، بالوسائل السلمية، وتطلُّع أنقرة إلى تحلي الجانب اليوناني بموقف بناء أيضاً.

وشدّد أقار على أن تركيا لا تطمع في أي شبر من أراضي أي دولة أخرى، ودعا إلى الابتعاد عن الخطوات التي من شأنها زعزعة الثقة المتبادلة، والسلام والاستقرار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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