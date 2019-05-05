سياسة
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القصف الإسرائيلي على غزة يقتل 7 فلسطينيين
قتلت غارات الاحتلال الإسرائيلي على غزة 7 فلسطينيين وأصابت العشرات بجروح مختلفة، فيما أطلقت الغرفة المشتركة للمقاومة الفلسطينية عشرات الصواريخ على مستوطنات إسرائيلية، ووصفت حركة حماس استهداف المباني والمدنيين بجرائم الحرب.
القصف الإسرائيلي على غزة يقتل 7 فلسطينيين
الطائرات الإسرائيلية تواصل قصفها لقطاع غزة والمقاومة ترد / AFP
5 مايو 2019

قتلت الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ صباح السبت، 7 فلسطينيين وجُرح 43 آخرون، فيما قُتل إسرائيلي، إثر سقوط صاروخ أُطلق من غزة على منزل في مدينة عسقلان.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه استهدف أكثر من 120 موقعاً لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشيراً في ذات الوقت إلى أن نحو 250 صاروخاً أُطلقت من غزة باتجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وكان أحدث ضحايا الغارات، فلسطينييْن اثنين، قتلهما الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البريج وسط القطاع، بعد استهداف طائرة مجموعة من الأشخاص، ولاحقاً، قالت سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، إن الشخصين من عناصرها.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 5 فلسطينيين ارتقوا، بينهم سيدة وجنينها وطفلتها الرضيعة البالغة من العمر 14 شهراً.

وقالت حركة حماس، إن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي للبنايات السكنية في قطاع غزة واستهداف المدنيين يصنّف ضمن "جرائم الحرب".

وحذّر عزت الرشق، القيادي في الحركة، في تصريح مقتضب على صفحته في موقع تويتر، الجانب الإسرائيلي من أن تلك السياسة "لن تجلب له الاستقرار".

واستهدفت الغارات الإسرائيلية عدداً من المباني السكنية المأهولة، آخرها بناية سكنية مكونة من 6 طوابق في حي الرمال، غربي مدينة غزة، ما أسفر عن تدميرها جزئياً، وإلحاق أضرار واسعة بعدد من المنازل المحيطة بها.

كما سبق أن استهدفت الطائرات الحربية، مبنى مكوّناً من 7 طوابق يضم مكتب وكالة الأناضول التركية، مما تسبب في تدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له، إن عدد المباني السكنية التي دمّرت بشكل كامل حتّى مساء السبت بلغ 4، كما استُهدفت 3 منازل بالصواريخ.

وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعاً لحركة حماس، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرات العودة السلمية.

وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بغرفة العمليات المشتركة، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

ويزور رئيس حركة حماس بغزة، يحيى السنوار، ورئيس حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، العاصمة المصرية القاهرة، منذ يوم الخميس الماضي، لإجراء مباحثات مع جهاز المخابرات العامة المصرية، حول جهود التهدئة.

من جانبه، قال نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، إن "الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في غزة".

وأضاف في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر "أدعو إلى وقف التصعيد الفوري والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية، أولئك الذين يسعون إلى تدميرها سيتحملون مسؤولية الصراع الذي سيكون له عواقب وخيمة على الجميع".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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