سياسة
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وزير الدفاع التركي: جيشنا حيّد 28 إرهابياً في سوريا وجنوب شرقي البلاد
أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، أن قوات بلاده تمكنت من تحييد 28 إرهابياً شمالي سوريا وجنوب شرقي البلاد، مؤكداً أن "دماء شهدائنا لم تذهب سدى". وأضاف "عملياتنا ضد الإرهابيين متواصلة داخل البلاد وخارجها بتصميم وحزم كبيرين".
وزير الدفاع التركي: جيشنا حيّد 28 إرهابياً في سوريا وجنوب شرقي البلاد
وزير الدفاع التركي خلوصي أقار قال إن العمليات ضد الإرهابيين متواصلة داخل البلاد وخارجها / AA
4 مايو 2019

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، أن قوات بلاده تمكنت من تحييد 28 إرهابياً شمالي سوريا وجنوب شرقي البلاد، مؤكداً أن "دماء شهدائنا لم تذهب سدى".

جاء ذلك في كلمة لأقار، خلال إشرافه مع كبار قادة الجيش التركي من مركز قيادة القوات المسلحة، على إدارة عمليات عسكرية ضد منظمة PKK الإرهابية وجناحها السوري YPG في منطقتي تل رفعت شمالي سوريا، وولاية هكاري جنوب شرقي تركيا، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية.

وأشار أقار إلى أن العمليات أُطلقت فور هجوم غادر شنه إرهابيو PKK/YPG من مدينة تل رفعت التابعة لمحافظة حلب شمالي سوريا، السبت، على أفراد الجيش التركي وأسفر عن استشهاد عسكري وإصابة آخر بجروح.

وأكد الوزير التركي تحييد 23 إرهابياً من PKK/YPG ممن شنوا الهجوم على أفراد الجيش التركي.

وأضاف "عملياتنا ضد الإرهابيين متواصلة داخل البلاد وخارجها بتصميم وحزم كبيرين".

وأشار أقار إلى تعرض قاعدة تركية لهجوم من قبل إرهابيي PKK في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وأوضح أن قذائف الهاون التي أطلقها الإرهابيون من شمالي العراق على القاعدة، أسفرت عن استشهاد 3 جنود أتراك، وإصابة آخر بجروح.

وقال إن القوات التركية ردت على مراكز إطلاق القذائف في إطار حق الدفاع عن النفس المشروع. وأكد أن القوات التركية تمكنت من تحييد 5 إرهابيين في المنطقة، بعملياتها ضد PKK.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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