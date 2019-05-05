سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 5 مايو/أيار 2019
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خلاصات من TRT عربي: 5 مايو/أيار 2019
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات مكثفة على قطاع غزة منذ مساء الجمعة / AFP
5 مايو 2019

أهم الأحداث:

ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في غزة إلى 7، والجيش التركي يحيّد 28 إرهابياً في سوريا وجنوب شرقي البلاد.

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ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة إلى 7

ارتفع عدد الضحايا الذين سقطوا جرّاء الغارات الجوية العنيفة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر، منذ مساء الجمعة، إلى 7، بينهم طفلة رضيعة وأمها الحامل، بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين. [TRT عربي]

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته نفذت هجمات استهدفت ما يربو على 30 هدفاً لحركتي حماس وحركة الجهاد الإسلامي. [رويترز]

في المقابل، أعلن الجانب الإسرائيلي رصد إطلاق أكثر من 200 صاروخ من قطاع غزة منذ صباح السبت، وأكد جيش الاحتلال، في بيان، تمكن منظومة القبة الحديدية من اعتراض عشرات الصواريخ، دون الإشارة إلى وقوع ضحايا أو أضرار. [TRT عربي]

الجيش التركي يحيّد 28 إرهابياً في سوريا وجنوب شرقي البلاد

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، السبت، أن قوات بلاده تمكنت من تحييد 28 إرهابياً شمالي سوريا وجنوب شرقي البلاد. جاء ذلك في كلمة لأقار، خلال إشرافه مع كبار قادة الجيش التركي من مركز قيادة القوات المسلحة، على إدارة عمليات عسكرية ضد منظمة PKK الإرهابية وجناحها السوري YPG في منطقتي تل رفعت شمالي سوريا، وولاية هكاري جنوب شرقي تركيا. [TRT عربي]

وأشار أقار إلى تعرض قاعدة تركية لهجوم إرهابيي PKK في ولاية هكاري جنوب شرقي البلاد. وأوضح أن قذائف الهاون التي أطلقها الإرهابيون من شمالي العراق على القاعدة، أسفرت عن استشهاد 3 جنود أتراك، وإصابة آخر بجروح. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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