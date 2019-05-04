أكّدت روسيا، السبت، أن التهديدات الأمريكية لن تثنيها عن استمرار تعاونها النووي مع إيران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لنائب وزير الخارجية الروسي سيرغي رياباكوف، بعد يوم من تهديد واشنطن بمواصلة فرض ضغوط على طهران، والعمل على إغلاق جميع سبل حصولها على سلاح نووي.

وقال رياباكوف، إن "أي تهديدات أمريكية بفرض عقوبات على النظام الإيراني والمتعاونين معه، لن تؤدي إلى وقف التعاون بين موسكو وطهران في مجال الطاقة النووية".

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، السبت، إن طهران "ستواصل تخصيب اليورانيوم بموجب الاتفاق النووي مع القوى الكبرى"، رغم التحرك الأمريكي لإجبار بلاده على التوقف عن ذلك.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن لاريجاني قوله "بموجب (الاتفاق النووي) يمكن لإيران إنتاج المياه الثقيلة، وهذا لا يعد انتهاكاً للاتفاق. ومن ثم سنواصل نشاطنا في التخصيب".

والجمعة، أكدت الخارجية الأمريكية أنه ابتداء من 4 مايو/آيار الجاري، فإن أي مساعدة لتوسيع منشأة بوشهر للطاقة النووية الإيرانية قد تخضع للعقوبات.