شنّت مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر السبت، سلسلة غارات عنيفة على مواقع تتبع فصائل المقاومة الفلسطينية في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأناضول، نقلاً عن شهود عيان ومصادر أمنية فلسطينية، بأن الطائرات الإسرائيلية قصفت خمسة مواقع عسكرية تتبع كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي، في مدن رفح وخان يونس وغزة.

كما قصفت الآليات المدفعية لجيش الاحتلال بعدة قذائف، 19 مرصداً تتبع الفصائل الفلسطينية في مناطق مختلفة على طول الحدود الشرقية للقطاع.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له، البدء بمهاجمة أهداف تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة.

وقال الجيش إن طائراته الحربية ودباباته استهدفت أكثر من 10 مواقع للحركتين في أنحاء متفرقة من القطاع.

يأتي ذلك في إطار موجة تصعيد بدأت صباح السبت، إذ قصفت الطائرات والمدفعية الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة، فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق رشقات من الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة إن "الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ صباح اليوم، أسفرت عن استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح مختلفة".

وفي وقت سابق، أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، بأنه رصد 90 عملية إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل، وذكر أن القبة الحديدية اعترضت عشرات منها.

وجاء إطلاق الصواريخ رداً على استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 51 آخرين، مساء الجمعة، بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي موقعاً لحركة حماس، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين بفعاليات مسيرة العودة.

وأسفرت الصواريخ التي أطلقتها فصائل فلسطينية من غزة عن إصابة 13 إسرائيلياً بينهم حالة خطيرة، وفقاً لوكالة الأناضول.