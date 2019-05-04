سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينياً ويصيب 4 جراء قصف جوي استهدف غزة
قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدة مواقع في قطاع غزة، كما أطلقت المقاومة الفلسطينية نحو 150 صاروخاً على مواقع إسرائيلية. ويأتي هذا التصعيد بعد قيام الاحتلال الإسرائيلي بقتل 4 فلسطينيين جراء قصف استهدف موقعاً لكتائب القسام ومسيرات العودة.
الاحتلال الإسرائيلي يقتل فلسطينياً ويصيب 4 جراء قصف جوي استهدف غزة
أطلقت المقاومة الفلسطينية نحو 150 صاروخاً تجاه المستوطنات رداً على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة
4 مايو 2019

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي فلسطينيّاً وأصاب 4 آخرين بجراح مختلفة، جراء قصف جوي استهدف شمالي قطاع غزة، السبت، حسب ما أفاد به الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة.

وذكر موقع "مفزاك" الإسرائيلي أن نحو 150 صاروخاً أطلق من القطاع خلال نصف ساعة، مدعياً أن منظومات القبة الحديدية اعترضت صواريخ أطلقت نحو مدينتي عسقلان وأسدود.

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن صافرات الإنذار انطلقت في معظم مستوطنات غلاف القطاع محذرة من سقوط الصواريخ.

وفي حاث منفصل، فتحت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مزارعين ورعاة أغنام فلسطينيين، كانوا يمارسون أعمالهم شرقي بلدة جحر الديك، وسط القطاع، حسبما ذكرت وكالة الأناضول، ولم تعلن وزارة الصحة في قطاع غزة عن وقوع أي إصابات في صفوف الفلسطينيين جراء القصف أو إطلاق النار.

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إغلاق مناطق ومحاور في مستوطنات غلاف قطاع غزة قريبة من السياج الأمني مع القطاع، وذلك في ضوء تقييم الوضع الأمني.

وتأتي قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه في ضوء تصعيده ضد قطاع غزة، إذ دعت غرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة الجمعة، الأجنحة العسكرية كافة لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الغرفة في بيان مقتضب لها "إنه أمام العدوان الإسرائيلي الغاشم على شعبنا فإن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة تدعو جميع الحالات العسكرية لرفع الجهوزية والاستعداد للرد على جرائم العدو".

وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 فلسطينيين جراء قصف استهدف موقعاً لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، واستهداف المتظاهرين السلميين المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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