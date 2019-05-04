أطلقت كوريا الشمالية، السبت، عدداً من الصواريخ قصيرة المدى قبالة سواحلها الشرقية، لأول مرة منذ عام.

وذكرت رئاسة أركان القوات المسلحة في كوريا الجنوبية في بيان لها أن "كوريا الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو في اتجاه الشمال الشرقي"، مضيفة أن الصواريخ عبرت ما بين 70 و200 كيلومتر فوق بحر اليابان.

وذكر البيان أن إطلاق الصواريخ ربما يعد مؤشراً على تزايد إحباط بيونغ يانغ من توقف المحادثات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وعدم اتخاذ خطوات ملموسة نحو تخفيف العقوبات عنها.

وعلقت سارة ساندرز، المتحدثة باسم الأبيض على إطلاق الصواريخ قائلة إن واشنطن "على دارية بتصرفات كوريا الشمالية، وستواصل مراقبة الوضع كأمر ضروري".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، صرح الشهر الماضي بأن عقد قمة ثالثة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "سيكون فكرة جيدة".

والتقى ترمب وكيم مرتين، الأولى في هانوي في فبراير/شباط الماضي والثانية في سنغافورة في يونيو/حزيران، لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق لرفع العقوبات مقابل تخلي كوريا الشمالية عن برامجها النووية والصاروخية.

وتحاول الولايات المتحدة وكوريا الشمالية الاتفاق على سلسلة من الخطوات لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في قمة سنغافورة بشأن نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية وتطبيع العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن.