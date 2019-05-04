سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 4 مايو/أيار 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 4 مايو/أيار 2019
مظاهرات جزائرية حاشدة قبيل شهر رمضان للمطالبة برحيل قائد الجيش ورموز النظام السابق / AP
4 مايو 2019

أهم الأحداث:

الجزائريون يتظاهرون في الجمعة الحادية عشرة قبل أيام من رمضان، و جاريد كوشنر يصف صفقة القرن بنقطة بداية جيدة.

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الجزائريون يتظاهرون في الجمعة الحادية عشرة قبل أيام من رمضان

يتظاهر الجزائريون مجدداً، في الجمعة الحادية عشرة على التوالي قبل أيام من شهر رمضان، تعبيراً عن تصميمهم على مواصلة حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 فبراير/شباط الماضي. [TRTعربي]

وسارت التظاهرات في مدن عدة في البلاد، بينها وهران وقسنطينة وعنابة وهي المدن الثانية والثالثة والرابعة في البلاد بالإضافة للجزائر العاصمة. [وكالة الصحافة الفرنسية]

ويدعو المحتجون إلى استقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي يتولى الرئاسة لمدة 90 يوماً حتى تجرى الانتخابات في الرابع من يوليو/تموز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه. [رويترز]

جاريد كوشنر يصفصفقة القرن بنقطة بداية جيدة

خرج جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي وكبير مستشاريه، من جديد بتصريحات مثيرة، يتحدث فيها عن بعض التفاصيل حول خطته للسلام في الشرق الأوسط المعروفة بصفقة القرن، والتي يمكن إيجازها في دولة إسرائيلية وعاصمتها القدس، مقابل حزمة من المساعدات للفلسطينيين. [TRTعربي]

كوشنر قال خلال حديثه لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الخميس، إن "خطة السلام" التي يعدها مع المبعوث الأمريكى للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، ستكون "نقطة انطلاق جيدة" لحل نهائي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. [TRTعربي]

واضاف كوشنر أنه يعمل على إعداد خطة السلام منذ نحو عامين ومن المتوقع الكشف عن مقترحاته في يونيو/حزيران المقبل بعد انقضاء شهر رمضان. [رويترز]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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