قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين، بينما أصيب خمسون آخرون في قطاع غزة، الجمعة، جراء قصف طال موقعاً لحركة حماس، بالإضافة إلى اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين المشاركين في فعاليات مسيرات العودة شرقي القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، عن استشهاد فلسطينيين اثنين، جراء قصف طائرة إسرائيلية، موقعاً لكتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس وسط القطاع.

من جهته، زعم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة بأن الغارة على موقع كتائب القسام، جاءت رداً على إصابة جندييْن إسرائيليين، في حادث إطلاق نار، نفذه فلسطينيون، قرب السياج الفاصل مع قطاع غزة، وهو الحادث الذي لم تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عنه.

وقُتل الفلسطيني الثالث برصاص جيش الاحتلال خلال مشاركته في فعاليات مسيرات العودة شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 50 متظاهراً فلسطينياً، بينهم 10 أطفال وسيدتين، أصيبوا "بجراح مختلفة"، من قبل الجيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مشاركتهم في المسيرات.

من جهته، قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم إن "ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة بحق المتظاهرين السلميين، واستهداف عدد منهم بالرصاص الحي في الرأس والصدر، هو تجرؤ على الدم الفلسطيني".

وأضاف "إن شعبنا الفلسطيني وأهلنا في غزة ومن خلفهم المقاومة الباسلة، مصممون على خوض معركة استرداد حقوقه وكسر حصار غزة وحماية مصالح شعبنا".

من جانبها، دعت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الفصائل العسكرية الفلسطينية بقطاع غزة، إلى الاستعداد للرد على الجرائم الإسرائيلية.

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب، تعقيباً على مقتل إثنين من عناصرها "قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية تدعو جميع الحالات العسكرية إلى رفع الجهوزية، والاستعداد للرد على جرائم العدو"، دون أن تقدم مزيداً من التفاصيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، الخميس، أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخين من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، بعد نحو ساعتين على شن طائراته، غارات على أهداف لحركة حماس، دون أن تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.