قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن الحالمين بحدوث "ربيع تركي" واهمون، مؤكداً أن بلاده "أكبر من أن يقدر أحد على ابتلاعها".

وأضاف أردوغان، في كلمة ضمن فعالية أسبوع الابتكار التركي بإسطنبول، أن "البعض لا يزالون يحنون إلى حدوث ربيع تركي، في حين تحوّل كل مكان جلبوا له الربيع إلى شتاء حالك".

ولفت الرئيس التركي إلى أن الدول الأوروبية التي تنعم بالطمأنينة، مدِينة لتركيا التي تستضيف 4 ملايين لاجئ على أراضيها، وتابع "بدأت المدن الأوروبية في الاحتراق، وعلى الراغبين بتحريك خطوط الصدع الاجتماعي بتركيا، النظر أولاً إلى الأرضية الهشة التي يجلسون عليها".

وأردف "تركيا عبر تمتعها بتقاليد دولة تمتد لآلاف السنين، وماضيها الحضاري المجيد، وخبرتها الممتدة في الحكم بمنطقتها، أكبر من أن يقدر أحد على ابتلاعها".

وحذّر أردوغان، من أن "كل حملة اقتصادية وسياسية تستهدف استقلال بلدنا، محكوم عليها بالفشل"، وأشار إلى أن "الذين يتوهمون قدرتهم على السيطرة على أمتنا التي لا تهاب النضال، عبر مكائد صغيرة، مخطئون".