سياسة
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اشتباكات عرقية شمالي إثيوبيا تودي بحياة العشرات
قالت السلطات الإثيوبية إن عشرات المدنيين قُتلوا في اشتباكات عرقية في ولاية أمهرة شمالي البلاد، فيما قال مسؤول رسمي إن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، للعثور على الضحايا والناجين.
اشتباكات عرقية شمالي إثيوبيا تودي بحياة العشرات
أعمال العنف جاءت رداً على عملية اغتيال وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي [صورة من الأرشيف] / AP
3 مايو 2019

أعلنت السلطات المحلية في إثيوبيا، الجمعة، مقتل عشرات المدنيين في اشتباكات عرقية وقعت الإثنين في ولاية أمهرة شمالي البلاد.

وقال غيليتا هايلو، مدير الاتصالات في ولاية بني شانغول جوموز، إن "عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، للعثور على الضحايا أو الناجين من الاشتباكات التي وقعت الإثنين، ولكنني أستطيع التأكيد أن عدد القتلى يصل إلى العشرات".

وأضاف هايلو في تصريح صحفي أن "أعمال العنف تلك تأتي رداً على عملية اغتيال وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي"، دون مزيد من التوضيحات، ولفت إلى أنه "تم تدمير قرى خلال الاشتباكات فضلاً عن مقتل العشرات".

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم ولاية أمهرة أسيماهيجن أسريس، في مؤتمر صحفي، إن مسؤولي ولايتي أمهرة وبني شانغول جوموز يعملان معاً لمواجهة موجة الاشتباكات العرقية التي خلفت العديد من القتلى.

وعززت قوات الشرطة والدفاع الفيدرالية قواتها في المناطق المنكوبة، الأمر الذي من شأنه تهدئة الأمور، فيما حذر المتحدث المواطنين من الانخراط في هجمات انتقامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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