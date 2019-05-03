أعلنت السلطات المحلية في إثيوبيا، الجمعة، مقتل عشرات المدنيين في اشتباكات عرقية وقعت الإثنين في ولاية أمهرة شمالي البلاد.

وقال غيليتا هايلو، مدير الاتصالات في ولاية بني شانغول جوموز، إن "عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة، للعثور على الضحايا أو الناجين من الاشتباكات التي وقعت الإثنين، ولكنني أستطيع التأكيد أن عدد القتلى يصل إلى العشرات".

وأضاف هايلو في تصريح صحفي أن "أعمال العنف تلك تأتي رداً على عملية اغتيال وقعت في سبتمبر/أيلول الماضي"، دون مزيد من التوضيحات، ولفت إلى أنه "تم تدمير قرى خلال الاشتباكات فضلاً عن مقتل العشرات".

في السياق ذاته، قال المتحدث باسم ولاية أمهرة أسيماهيجن أسريس، في مؤتمر صحفي، إن مسؤولي ولايتي أمهرة وبني شانغول جوموز يعملان معاً لمواجهة موجة الاشتباكات العرقية التي خلفت العديد من القتلى.

وعززت قوات الشرطة والدفاع الفيدرالية قواتها في المناطق المنكوبة، الأمر الذي من شأنه تهدئة الأمور، فيما حذر المتحدث المواطنين من الانخراط في هجمات انتقامية.