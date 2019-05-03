سياسة
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افتتاح جامع جامليجا الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية
افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، جامع جامليجا الأكبر في تركيا، في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول. وبدأت عمليات بناء الجامع على أعلى قمة في مدينة إسطنبول بمنطقة أوسكدار على الطراز المعماري العثماني عام 2013.
افتتاح جامع جامليجا الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية
افتتاح جامع جامليجا الأكبر في مدينة إسطنبول في تركيا / AA
3 مايو 2019

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، بمراسم افتتاح جامع جامليجا الأكبر في تركيا، في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول.

ووصل عدد من الوفود من مختلف أنحاء العالم، للمشاركة في افتتاح الجامع وأداء صلاة الجمعة فيه، في ظل اتخاذ السلطات الأمنية كل التدابير الأمنية المشددة في المسجد ومحيطه.

واعتباراً من ساعات الصباح الأولى، تلا أئمة وحفاظ قادمون من دول عدة آيات من القرآن الكريم وأناشيد دينية.

وبدأت عمليات بناء الجامع على أعلى قمة في مدينة إسطنبول بمنطقة أوسكدار على طراز الهندسة المعمارية العثمانية عام 2013.

وأُقيم الجامع على مساحة 15 ألف متر مربع، ويتسع لنحو 63 ألف مصلٍّ في وقت واحد.

كما يضم قاعة مؤتمرات ومتحفاً للآثار الإسلامية التركية ومكتبة عامة ومعرضاً للفنون، إضافة إلى موقف لسيارات رواد المسجد.

ويعتلي الجامع 6 مآذن، 4 منها بطول 107.1 متر، واثنتان بطول 90 متراً، فيما يبلغ ارتفاع قبته نحو 72 متراً وقطرها 34 متراً.

وتم تخصيص حدائق حول الجامع بمساحة 30 دونماً، ليتمكن الزائرون من التنزّه فيها، والاستمتاع بمنظر إطلالتها التي تعد من أجمل إطلالات إسطنبول، كونها تشرف على الشطرين الآسيوي والأوروبي للمدينة، بالإضافة إلى جزء من بحر مرمرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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