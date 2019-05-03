سياسة
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جاوش أوغلو: علاقاتنا مع واشنطن لا تقتصر على S-400
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن العلاقات التي تربط بلاده بالولايات المتحدة لا تنحصر في مسألة الخلاف حول قرار تركيا شراء منظومة S-400 الدفاعية من روسيا.
جاوش أوغلو: علاقاتنا مع واشنطن لا تقتصر على S-400
جاوش أوغلو يؤكد عدم صحة الادعاءات الأمريكية بخصوص منظومة S-400 / AA
3 مايو 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الجمعة، إن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة لا تقتصر على مسألتي S-400 وF-35.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده جاوش أوغلو مع نظيره المجري بيتر سيارتو في بودابست، التي يزورها تلبية لدعوة الجانب المجري.

وأكد الوزير التركي أن بلاده تتعرض لتهديدات خطيرة قادمة من دول محيطة بها، مبيناً أن تركيا بحاجة إلى منظومة دفاعية على وجه السرعة.

وأضاف "طوال 10 أعوام، أبدينا رغبتنا في شراء هذا النظام من حلفائنا لدى حلف الناتو وخاصة الولايات المتحدة، لكن للأسف لم يتم بيعها لنا".

وأوضح أن تركيا بحثت مع البلدان الأخرى توفير منظومة دفاعية لها، مبيناً أن روسيا كانت البلد الذي عرض المقترح الأنسب في هذا الإطار.

وشدد جاوش أوغلو على أن بلاده أتمت عملية صفقة منظومة S-400 مع روسيا. كما لفت الوزير التركي إلى أن الولايات المتحدة تدّعي أن منظومة S-400 الروسية من شأنها أن تشكل تهديداً على منظومات حلف الناتو ومقاتلات F-35.

وقال إن تركيا هي من ستسيطر على منظومة S-400، نافياً صحة الادعاء الأمريكي في هذا الشأن.

وأشار إلى أن تركيا اقترحت على الولايات المتحدة تشكيل مجموعة عمل، من أجل طمأنة الجانب الأمريكي وحلف الناتو.

وتابع جاوش أوغلو "الرئيس ترمب أيضاً يقول إن الولايات المتحدة لم تستطع بيع منظومة باتريوت لتركيا، ويقرّ بأن تركيا اشترت منظومة S-400 لهذا السبب".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في أكثر من مناسبة توقيع اتفاق مع روسيا لشراء S-400، وأشار إلى أنه "لا يمكن التراجع عن ذلك، ولا ينبغي لأحد أن يطلب منا أن نفعل ما يريد". في إشارة إلى اعتراض واشنطن على الصفقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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