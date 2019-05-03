سياسة
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الاتحاد الدولي للصحفيين: مقتل 95 صحفياً على الأقل عام 2018
أصدر الاتحاد الدولي للصحفيين حول العالم الجمعة تقريراً حول عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال عام 2018، والذين يقدر عددهم بنحو 95 شخصاً. وصرح الاتحاد بأن عدد الصحفيين الذين قتلوا في 2018 فاق نظيره في 2017، لكنه لا يضاهي الأرقام المسجلة في السنوات السابقة.
الاتحاد الدولي للصحفيين: مقتل 95 صحفياً على الأقل عام 2018
مقتل نحو 15 صحفياً حول العالم منذ بداية عام 2019 / AP
3 مايو 2019

أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين الجمعة، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي من بين 95 صحفياً على الأقل، قتلوا خلال أدائهم عملهم العام الماضي، بينما رصدت مقتل 15 صحفياً منذ بداية عام 2019.

جاء ذلك خلال إطلاق بيان الاتحاد بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 مايو/أيار من كل عام.

وصرّح الاتحاد بأن عدد الصحفيين الذين قتلوا عام 2018 فاق نظيره في 2017، إلا أنه لا يضاهي الأرقام المسجلة خلال السنوات السابقة، حين كانت الصراعات في العراق وسوريا في أشدها.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إن الصحفيين في اليمن يتعرضون لتهديدات متزايدة من مختلف الأطراف المتحاربة ويُعدون أهدافاً مشروعة للقوات العسكرية المتقاتلة على الأراضي اليمنية في حرب مازالت مفتوحة.

وكان أكبر رقم تم تسجيله من القتلى بين الصحفيين والصحفيات في عام 2006، إذ سقط 155 قتيلاً، بحسب البيان.

وقُتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزّت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وأوقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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