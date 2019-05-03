أعلن الاتحاد الدولي للصحفيين الجمعة، أن الصحفي السعودي جمال خاشقجي من بين 95 صحفياً على الأقل، قتلوا خلال أدائهم عملهم العام الماضي، بينما رصدت مقتل 15 صحفياً منذ بداية عام 2019.

جاء ذلك خلال إطلاق بيان الاتحاد بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يوافق 3 مايو/أيار من كل عام.

وصرّح الاتحاد بأن عدد الصحفيين الذين قتلوا عام 2018 فاق نظيره في 2017، إلا أنه لا يضاهي الأرقام المسجلة خلال السنوات السابقة، حين كانت الصراعات في العراق وسوريا في أشدها.

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين إن الصحفيين في اليمن يتعرضون لتهديدات متزايدة من مختلف الأطراف المتحاربة ويُعدون أهدافاً مشروعة للقوات العسكرية المتقاتلة على الأراضي اليمنية في حرب مازالت مفتوحة.

وكان أكبر رقم تم تسجيله من القتلى بين الصحفيين والصحفيات في عام 2006، إذ سقط 155 قتيلاً، بحسب البيان.

وقُتل خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية، في قضية هزّت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وأوقفت 18 مواطناً ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.