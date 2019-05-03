سياسة
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الكونغرس يفشل في إجبار ترمب على وقف أي دعم عسكري باليمن
أخفق الكونغرس في تمرير قرار يجبر ترمب على وقف الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن إلى التحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، إذ كان يتوجب موافقة ثلثي الأعضاء على القرار وهو ما لم يحدث.
الكونغرس يفشل في إجبار ترمب على وقف أي دعم عسكري باليمن
الكونغرس يفشل في تمرير قرار يجبر ترمب على وقف الدعم العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن / AP
3 مايو 2019

فشل مجلس الشيوخ الأمريكي، الكونغرس، في تبنّي قرار يجبر الرئيس دونالد ترمب على وقف الدعم العسكري الذي تقدمه واشنطن للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، حسب وسائل إعلام محلية، الجمعة.

ولجأ ترمب في 16 نيسان/أبريل المنصرم، إلى حق النقض (الفيتو) ضد قرار للكونغرس يطالبه بـ"سحب القوات المسلحة الأمريكية من العمليات القتالية في اليمن، باستثناء العمليات التي تستهدف القاعدة".

وذكرت قناة الحرة الأمريكية أن 53 عضواً في مجلس الشيوخ أيّدوا تجاوز الفيتو الرئاسي، في حين عارضه 45 عضواً.

وكان معارضو الدعم العسكري الأمريكي يحتاجون إلى غالبية الثلثين، أي 67 صوتاً في مجلس الشيوخ لتجاوز فيتو الرئيس الجمهوري.

وندد ترمب حين لجأ إلى الفيتو بـ"محاولة لا طائل منها وخطيرة لإضعاف سلطاته الدستورية، ما يُعرّض حياة المواطنين الأمريكيين للخطر".

وقبل تصويت الخميس، دعا زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل أعضاء المجلس للتصويت لصالح الرئيس وضد قرار يهدد بـ"تقويض الجهود الأمريكية لإنهاء النزاع في اليمن".

و يقدم البنتاغون، منذ 2015، دعماً للتحالف الذي تقوده الرياض، الحليف التاريخي للولايات المتحدة، ودعماً للقوات الحكومية في مواجهة قوات الحوثيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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