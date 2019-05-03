ما المهم: بعد وصول المحادثات بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير بخصوص المجلس السيادي المنوط بإدارة المرحلة الانتقالية لطريق مسدود، قدّمت لجنة وساطة مشكّلة من شخصيات عامة للطرفين مقترحاً بتشكيل مجلس سيادي قوامه 7 مدنيين و3 عسكريين، يرأسه رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائبان أحدهما عسكري والآخر مدني.

وأوضح مصدر من داخل اللجنة لوكالة الأناضول أن المجلس المذكور سيكون مختصاً بالسلطات السيادية كما ورد في الإعلان الدستوري.

ونوّه بأن الوساطة اقترحت أيضاً مجلساً يسمى بالأمن والدفاع القومي يُشكّل من 7 عسكريين و3 مدنيين بحكم عضويتهم في مجلس الوزراء وهم رئيس الوزراء ووزيرا المالية والخارجية.

يحدث ذلك بالتزامن مع استمرار الاعتصامات، وتسليم قوى الحرية والتغيير وثيقة دستورية مقترحة كرؤية متكاملة حول صلاحيات ومهام المؤسسات المنوطة بإدارة الفترة الانتقالية.

المشهد: دفعت لجنة وساطة، الخميس، بمقترحات للمجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، وهي ائتلاف يضم قوى معارضة أبرزها تجمّع المهنيين السودانيين، لتجاوز خلافاتهما بشأن تشكيل المجلس السيادي.

وتضم الوساطة التي تشكلت مؤخراً، حسب وسائل إعلام محلية، شخصيات وطنية أبرزها الخبير الإعلامي محجوب محمد صالح ورجل الأعمال أسامة داوؤد والناشط في منظمات المجتمع المدني نصر الدين شلقامي وشخصيات أخرى.

ونظّم محتجون سودانيون، الخميس، مظاهرة حاشدة لتكثيف الضغوط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في أبريل/نيسان الماضي.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير دعت إلى مسيرة مليونية بعدما وصلت المحادثات مع المجلس العسكري إلى طريق مسدود حول دور الجنرالات في الفترة الانتقالية.

وقال القيادي في تجمع المهنيين السودانيين أحمد ربيع إن "مسيرة (الخميس) هي رسالة إلى المجلس العسكري وكذلك للفاعلين الإقليميين والدوليين بأن الشعب السوداني لن يتخلى عن مطالبه بحكومة مدنية".

وأضاف ربيع أنهم اقترحوا تشكيل مجلس سيادي مؤلف من 11 عضواً مع تخصيص ثلاثة مقاعد للجيش، موضحاً أن قادة الجيش ردوا باقتراح تشكيل مجلس مكون من عشرة أعضاء يضم ثلاثة مدنيين فقط.

على جانب آخر، وجّه النائب العام السوداني المكلف الوليد سيد أحمد محمود، الخميس، باستجواب الرئيس المخلوع عمر البشير بتهم تتعلق بجرائم غسل أموال وتمويل الإرهاب، وأفاد بيان صادر عن النائب العام المكلف بأنه أمر باستجواب البشير في الدعوى الجنائية رقم 40/2019 تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبى، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

بين السطور: حذّر المجلس العسكري، الثلاثاء، المتظاهرين من أي "فوضى" أخرى، فيما دعا منظمو الاحتجاجات إلى مسيرات حاشدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني محمد حمدان دقلو، المعروف بحميدتي، إن أعضاء المجلس "ملتزمون بالتفاوض لكن لا فوضى بعد اليوم".

وجدد دقلو طلب الجيش بأن يقوم المحتجون بتنظيف الطرق والسكك الحديدية وفتْحها، قائلاً إن سبع محافظات تعاني من نقص في الغذاء والماء والوقود.

الخلفيات والدوافع: لم تكن الخطوة التي اتخذها الجيش بإجبار الرئيس السابق عمر البشير على الاستقالة بعد أشهر من استمرار الاحتجاجات المطالبة برحيله، مرضية للمحتجين الذين شعروا بأن هناك محاولات للالتفاف على مطالبهم عبر تغيير رأس النظام والإبقاء على رموزه وشبكاته متحكمة في مجريات المشهد.

وبعد فترة قصيرة من قرار قوى الحرية والتغيير تعليق مباحثاتها مع المجلس العسكري الذي تسلّم زمام الأمور عقب الإطاحة بالبشير، وافق الائتلاف المعارض على استئناف المحادثات بعد إبداء قادة الجيش استعدادهم للموافقة على مطلب المحتجين الأساسي بتشكيل مجلس سيادي مختلط من المدنيين والعسكريين لإدارة المرحلة الانتقالية واعترافهم بقوى إعلان الحرية والتغيير ممثلاً أساسياً للاحتجاجات.

على الرغم من ذلك، فقد تعثرت المباحثات مرة أخرى بسبب الخلاف حول نسبة العسكريين والمدنيين في المجلس محل الخلاف.