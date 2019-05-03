سياسة
2 دقيقة قراءة
خوان غوايدو يدعو للنزول مجدداً إلى الشارع بعد فشل "المحاولة الانقلابية"
نشر خوان غوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية على حسابه في تويتر تغريدات تحدّث فيها عن خارطة طريق من أجل الإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو. ودعا الفنزويليين في عموم البلاد للنزول إلى الشوارع مجدداً، عقب فشل محاولة انقلاب على الرئيس مادورو.
خوان غوايدو يدعو للنزول مجدداً إلى الشارع بعد فشل "المحاولة الانقلابية"
خوان غوايدو يدعو الناس للخروج مجدداً إلى الشوارع / Reuters
3 مايو 2019

دعا خوان غوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية، الجمعة، المعارضين في عموم البلاد للنزول إلى الشوارع مجدداً، عقب محاولة انقلاب فاشلة قادتها مجموعة من العسكريين الثلاثاء الماضي.

جاء ذلك في سلسة تغريدات نشرها غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً للبلاد، عبر تويتر، تحدث فيها عن خارطة طريق من أجل الإطاحة بحكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال غوايدو إنهم لن يتراجعوا عن الخطوات التي أقدموا عليها، وسينظمون مظاهرات في الشوارع بشكل مستمر، وإضرابات ستشل الحياة وتشمل عموم البلاد.

وأضاف أن المعارضة ستعقد الجمعة اجتماعات مع أنصارها من أجل إطلاعهم على خارطة الطريق، على أن يتم النزول إلى الشوارع مجددًا، السبت.

وأشار غوايدو إلى أن المظاهرات ستكون سلمية، وستجري في مناطق توجد فيها مقرات عسكرية مهمة.

وكانت مجموعة صغيرة من العسكريين مرتبطة بالمعارضة الفنزويلية أقدمت، الثلاثاء الماضي، على تنفيذ محاولة انقلاب على الرئيس مادورو، فيما أعلنت الحكومة في وقت لاحق من اليوم ذاته إفشالها.

واتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو البيت الأبيض بزعامة دونالد ترمب ومستشاره للأمن القومي جون بولتون بالتخطيط لمحاولة الانقلاب، وتعهد بالكشف عن كل التفاصيل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومنذ 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تشهد فنزويلا توتراً، إثر زعم خوان غوايدو أحقيته في تولي الرئاسة مؤقتاً، إلى حين إجراء انتخابات جديدة، ولاقى على إثر ذلك دعماً كبيراً من الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us