قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الجمعة، إن بلاده التي تنتمي إلى عضوية حلف شمال الأطلسي لا تنأى بنفسها عن التحالف العسكري من خلال اتفاقها مع روسيا على شراء منظومة S-400 للدفاع الصاروخي.

وشدد الوزير، في مقابلة مع قناة NTV المحلية، على أن تركيا ملتزمة بتعهداتها المترتبة على عضويتها في حلف شمال الأطلسي. مشيراً إلى أن أنقرة حريصة على تنويع مصادرها من الصناعات العسكرية والدفاعية، ولا تفضل طرفاً على آخر.

وأكد أقار أن منظومة S-400 للدفاع الصاروخي لن تؤثر سلباً على عمل الطائرات المقاتلة F-35، وذلك بناء على تقييمات قامت بها تركيا، مشيراً إلى أن أنقرة منفتحة على أي ملاحظات تقنية يمكن أخذها بعين الاعتبار عند تشغيل المنظومة الروسية في تركيا.

وأضاف وزير الدفاع التركي أن أحدث عرض من الولايات المتحدة لبيع منظومة باتريوت للدفاع الصاروخي لتركيا كان أكثر إيجابية من عروض واشنطن السابقة. مشيراً إلى أن العرض جاء من الوايات المتحدة في شهر مارس/آذار الماضي، وهناك لجنة مختصة في وزراة الدفاع تقيّم العرض بشكل دقيق.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد في أكثر من مناسبة توقيع اتفاق مع روسيا لشراء S-400، وأشار إلى أنه "لا يمكن التراجع عن ذلك، ولا ينبغي لأحد أن يطلب منا أن نفعل ما يريد". في إشارة إلى اعتراض واشنطن على الصفقة.

وتأتي تصريحات أقار بعد زيارة للمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري إلى سوريا بحث بها مستجدات الأوضاع في الملف السوري، خلال لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة التركية أنقرة، التي يزورها جيفري برفقة وفد من مسؤولي الولايات المتحدة الأمريكية.