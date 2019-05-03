أظهرت نتائج أولية أن الناخبين البريطانيين استغلوا الانتخابات المحلية لمعاقبة حزب المحافظين الحاكم بزعامة تيريزا ماي وحزب العمال المعارض بسبب الإخفاق في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

فمع إعلان أقل من ثلث نتائج التصويت في انتخابات المجالس المحلية الإنجليزية، فقدَ حزب المحافظين 212 مقعداً، فيما فقد حزب العمال 54 مقعداً، حسب إحصاء هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، وحصل الديمقراطيون الأحرار على 145 مقعداً من مقاعد المجالس المحلية.

ويجرى التنافس على أكثر من ثمانية آلاف مقعد في المجالس الإنجليزية، وهي هيئات إدارية مسؤولة عن القرارات اليومية المتعلقة بالسياسات المحلية التي تتراوح من التعليم إلى إدارة النفايات. ومن المقرر إعلان النتائج النهائية في وقت لاحق الجمعة.

وكان من المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار، إلا أن قادة الاتحاد الأوروبي قرروا تأجيل خروج بريطانيا نظراً إلى أن ماي لم تتمكن من الحصول على موافقة البرلمان على اتفاقها مع الاتحاد بشأن الخروج.

ولم يتضح حتى الآن كيف ستتم عملية الخروج، لكن الموعد الحالي للمغادرة هو 31 أكتوبر/تشرين الأول.