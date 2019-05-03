وصل جون أبي زيد، سفير الولايات المتحدة الجديد لدى السعودية، الخميس، إلى الرياض؛ لتسلُّم مهام منصبه بعد شغور المنصب لأكثر من عامين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رشّح الجنرال المتقاعد جون أبي زيد سفيراً لبلاده لدى السعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 قبل أن يصدّق مجلس الشيوخ الأمريكي بالأغلبية على القرار، الشهر الماضي.

ومن أبرز تصريحات أبي زيد أمام الكونغرس وصف واقعة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بأنها "عملية قتل خرقاء" وفق شبكة CNN الأمريكية، موكداً أنه سيواصل الضغط على الحكومة السعودية من أجل محاسبة المسؤولين عن هذه العملية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن العلاقة مع المملكة أساسية من أجل "محاربة التطرف" وكبح "التوغل الإيراني" في الشرق الأوسط.

وظل منصب السفير الأمريكي لدى الرياض شاغراً منذ أن غادره السفير السابق جوزيف ويستفال في يناير/كانون الثاني 2017.

وينتمي جون أبي زيد إلى أصول لبنانية، وتولى عدة مناصب عسكرية سابقة من بينها قيادة القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق عام 2003، وكذلك قيادة القيادة الأمريكية الوسطى في الفترة من 2003 إلى 2007، حسب بيان سابق للبيت الأبيض.