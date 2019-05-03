أهم الأحداث:

آلاف السودانيين يتظاهرون أمام مقر القيادة العامة للجيش للمطالبة بسلطة مدنية، ووزير الخارجية التركي يدعو واشنطن لإعادة النظر في قرار حظر استيراد النفط الإيراني.

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مليونية جديدة في السودان للمطالبة بسلطة مدنية

عمّت المظاهرات عدة مدن سودانية، الخميس، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين، فيما لا يزال الآلاف يتوافدون نحو مقر الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم. [TRT عربي]

وردد المتظاهرون في الشوارع المؤدية إلى مكان الاعتصام، هتافات تدعو المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، مثل "حكومة مدنية.. أو اعتصامات أبدية". [الأناضول]

كما أعلنت قوى معارِضة في السودان، الخميس، عن تفاصيل الوثيقة الدستورية التي سلمتها للمجلس العسكري الانتقالي، وتتضمن رؤيتها للمرحلة الانتقالية لإدارة البلاد. وتسعى المعارضة بذلك إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية. [TRT عربي]

جاوش أوغلو يدعو إدارة ترمب لإعادة النظر في قرار حظر استيراد النفط الإيراني

أكدّ وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو نظرة بلاده إلى العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، مشيراً إلى أن أنقرة لا ترى وقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، التي حصلت عليها 8 بلدان بينها تركيا، صائبة. [

TRT عربي

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وأشار إلى أن القرار الأمريكي الأحادي الجانب، حول العقوبات المفروضة على إيران، يؤثر سلباً على الجميع دون استثناء، داعياً الإدارة الأمريكية لإعادة النظر في حظر استيراد النفط الإيراني. [TRT عربي]

ولفت جاوش أوغلو إلى أنه لاحظ خلال وجوده في قطر وسلوفاكيا، توتراً لدى الشركات، بسبب العقوبات الأمريكية على إيران. قائلاً "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ابتدعت آلية للتعامل مع إيران تحمل اسم إنستكس، ونحن أيضاً نعمل على إيجاد آلية مشابهة لذلك". [الأناضول]